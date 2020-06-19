大數據分析 媽媽懷孕月份環境可能影響孩子健康

一項台北醫學大學參與的跨國研究發現，孕婦妊娠所處環境及懷孕月份，可能與孩子罹憂鬱症、第二型糖尿病等疾病風險高低有關。

參與研究的北醫大全球衛生暨發展碩士學位學程助理教授烏斯馬（Usman Iqbal）今天表示，研究統計分析台灣、美國與韓國數據，共超過千萬名病人資料；其中台灣樣本數有90萬筆，年齡介於20歲到50歲，資料庫橫跨時間達13年。

研究從病人出生月份推算母親懷孕月份及孕程所處環境發現，孕婦產前所處環境與未來孩子罹患憂鬱症、第二型糖尿病等疾病風險高低可能有關聯性。

烏斯馬表示，分析資料庫中台灣數據發現，孕程的前3個月適逢一氧化碳濃度相對高的10月、11月，出生的孩子罹患憂鬱症風險相對高。

研究發現，懷孕初期暴露於PM2.5較高環境，如台灣9月、10月及12月，不僅提高妊娠高血壓風險，也可能進而導致小孩高血壓及心房顫動風險；懷孕後期日照太少，影響維他命D吸收，可能增加妊娠糖尿病風險，進而影響小孩罹患第二型糖尿病風險。

不過，烏斯馬說，這些結果單純是從資料整理分析，但出生月份及未來可能罹患疾病間的是否有確切因果，不在這篇研究探討範圍。

烏斯馬表示，醫療保健數據分析為科學領域發展帶來新潛能，也為世界帶來改變，「揭露生產季節曝露環境對疾病風險的影響」跨國研究就是美國史丹福大學一名博士生將發想放上「觀察性健康醫療數據與資訊學會」（OHDSI）群組上，吸引很多人興趣，進而組跨國研究團隊完成。

這項由3國專家、學者與OHDSI合作的「揭露生產季節曝露環境對疾病風險的影響」跨國研究論文，已刊登在美國醫學訊息學協會期刊（JAMIA）。

烏斯馬表示，OHDSI的做法是建立一套共同的語言結構，將醫院電子健康記錄數據庫轉換為通用數據模型，建立一套放諸四海皆可的標準。如果能使用同一標準語言分析使用數據資料，將大幅改善醫療和病人安全。