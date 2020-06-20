雀巢美祿徵召國中小足球賽事 應援運動探索成長所需能量 盡全力就無敵

圖／雀巢美祿 提供

足球是目前全世界關注人數最多也最普及的運動之一，每四年一次的世界盃更是讓球迷們廢寢忘食。台灣孩童加入足球運動的人數近年在政府和民間企業等單位的助攻下明顯增加，國中小校園足球社團參與人數從2008年約8千人，到2019年升至近1.6萬人。越來越多縣市小學、足球俱樂部會利用課餘時間舉辦各種訓練營和比賽。就像防疫要打「持久戰」，一場足球賽動輒兩小時，也考驗球員的體力與耐力。為了用滿滿能量應援足球小將們在場上拚搏，雀巢美祿今年舉辦「美祿能量應援站」支持國中小足球賽事，讓美祿陪伴孩子透過運動探索成長無限可能！

圖／雀巢美祿 提供

足球小將們 雀巢美祿陪你一起盡全力就無敵

父母普遍希望透過運動促進孩子身、心健康發展。根據雀巢美祿調查，近八成受訪父母希望孩子透過運動提高身體素質；近六成則希望孩子透過運動學習團隊合作、尊重、堅持、受挫力等教室無法學到的運動家精神。而足球因為場地、設備要求不高，規則相對簡單，對於孩子是很好入門的運動。雀巢美祿調查進一步發現，受訪父母偏好讓孩子接觸足球的原因主要有：增加肺活量（61%）、增加身體協調性（59%）、足球運動在陽光下可行「光合作用」獲得維生素D（55%）。雀巢美祿全力支持足球小將們，「美祿能量應援站」從年初至今已現身超過50場足球賽事，提供美祿試飲、專業攝影紀錄，還有互動遊戲為孩子加油打氣！

運動後一瓶雀巢美祿 解決你餓卻吃不下的困擾有趣的是調查發現， 近半數的受訪父母（43％）都反應孩子運動後會餓卻吃不下，能量充值困難。其實兩杯美祿相當於1杯全脂鮮乳的鈣質、1.1份花椰菜的膳食纖維、6顆蘋果的維生素C、15份菠菜的維生素B2。加上水解大麥可以幫助能量吸收、加速能量轉換、分批能量代謝、提升身體續航力。還有即飲利樂包方便攜帶就更好應援，不只運動後，早餐或下午也是補充能量的好選擇！臺北市五人制足球聯賽大會總幹事孫媽媽就大力推薦，「足球是個團隊合作的運動，需要孩子滿場奔跑，體力消耗大，除了喝水，我也會讓他們喝美祿。可以迅速補充體力，讓孩子活力滿滿！」

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雀巢美祿徵召國中小足球賽事 消費者也能加入活動再抽SWITCH和足球好禮「美祿能量應援站」不只提供試飲、互動小遊戲，還會請到專業攝影師負責在場捕捉孩子精彩畫面。國中、國小的足球賽事單位如果需要美祿能量應援，都歡迎提供企劃書電郵至 Services.Consumer@tw.nestle.com 洽談合作事宜。即日起至6月30日於全台量販通路、超市及電商平台，只要購買雀巢美祿系列產品 （不含購買雀巢美祿可可球早餐脆片、美祿穀物棒與美祿燕麥脆）單筆消費滿399元，上網登錄發票及填寫問卷，還有機會獲得SWITCH主機電量加強版（附健身環大冒險及運動遊戲片）、美祿限量足球禮盒（含足球、束口袋、運動毛巾）或美祿即飲利樂包等好禮。現在就加入雀巢美祿粉絲團，查找運動營養知識、獲得足球賽事資訊。讓美祿與您一同陪伴孩子盡全力就無敵！