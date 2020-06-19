健保醫材管理新制暫緩 48頁會議逐字稿看這裡

衛福部健保署日前針對八大類「健保部分給付、民眾負擔差額」的醫療器材訂出收費上限，引起醫界反彈，衛福部長陳時中於六月十三日召集各界開會，會後宣布新制暫緩實施，並稱「沒有非要作不可」。健保署今天將長達48頁的會議逐字稿公布於官網（https://reurl.cc/pdbd2x）。

在台灣，醫療院所使用的醫材可概分為「健保全額給付」、「健保部分給付」與「健保不給付」三大類，其中「健保部分給付」醫材的差額需要民眾自行補上價差，這類醫材約占所有健保醫材的百分之四。如果健保署新制上路，粗估這類醫材高達八成九的品項都將降價。

根據健保署公布的會議逐字稿，陳時中在會中表示，如果市面上多數品項低於新制中的上限價，恐怕不宜，政府頒布新制的目的並非全面砍價，但對於稍微偏離正軌的（價格）要導引回來。同時，要讓民眾知的權利得到滿足，讓其有選擇的權利。至於有人擔憂訂定上限價未來新醫材無法進台灣或怎麼樣，以後的事先不想，一碼歸一碼。

台北市醫師職業工會理事張詔程提及，醫病資訊落差未解決前可考慮先採較溫和的管理方式，眼科醫學會與心臟學會反映，對於新制討論過程沒有完全知情。陳時中則指出，行政程序完備，但是否只是形式上的完備，並未做到沒有實質上的完備，可進一步討論。

中華民國骨科醫學會理事長陳威明提到，國內人工髖關節手術半數是因為股骨頭缺血性壞死所致，患者平均49歲，相當年輕，一般的健保材料可能不敷使用。現在大多是用第四代陶瓷，可能明年就有第五代，但現在價錢是三代與四代包在一起，這個價錢可能導致醫院將倉庫內第三代陶瓷搬出來用、民眾無法用到較好的產品。

他認為，目前現況下，各醫院提報自費價格送衛生局核價，核准後醫院才能施行。如果各縣市衛生局合理管控、透明化資訊，健保署就沒有那麼大的負擔，且健保署也可盯著價格特別高的醫院，就不需要把價錢統一。另外，在很多的健保材料因給付價格不好退出台灣市場，希望健保署給付合理價錢，讓經濟弱勢也能用到不錯醫材。

陳時中聽完所有與者發言後表示，新制政策暫緩，並總結三點結論，一是先檢視開價較極端的案件，二是再重新討論差額給付醫材的功能分類，三是處理醫病資訊落差的問題、讓醫材功效價格等資訊公布更友善。陳時中提到，醫療是不是能夠管制價格，他認為不是不能，但是醫病資訊落差問題未成功處理，是否就要把管制價格手段拿到最前端來？可能要思考是否有其他更友善的手段。