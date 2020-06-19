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屈臣氏第3波口罩6月20日限量到貨！網路門市有「青蘋綠色中衛口罩」
想要買口罩的快來看！屈臣氏再度公布口罩進貨時程，門市第3波口罩將於6月20日、6月22日進貨MIT醫療級盒裝口罩，包含成人平面、成人3D版與婦幼平面醫療級口罩，共計備貨11,040盒，由於各門市備貨數量不同，建議消費者購買前可先打電話到門市確認到貨狀況。屈臣氏網路商店也將於6月22日及6月23日上午限量開賣網路限定的中衛盒裝醫療口罩，除了搶手的酷黑、深丹寧色之外，這一波更新增青蘋綠、櫻花粉、軍綠等特殊新色，兩天共計開賣3,510盒。
隨著台灣疫情趨緩，消費者對於口罩的需求從「只求有」的階段進階到開始在意品牌、款式、顏色等。屈臣氏專業藥師表示，配戴口罩時必須盡可能與臉部密合，才能發揮完整效果，選購醫療級口罩時應注意是否符合國家標準，包括外層「防水層」經防潑水處理、可預防飛沫傳染，中間「過濾層」可以靜電過濾細菌的效果，內層「親膚層」則採吸水材質可吸收口沫，只要符合標準就是具有保護力的口罩，不需要刻意選用特定品牌或顏色。屈臣氏所販售的醫療級口罩皆符合國家標準。
屈臣氏專業藥師也提醒，防疫期間應保持室內1.5公尺、室外1公尺的安全社交距離，如果無法維持社交距離時就建議配戴口罩，搭配勤洗手、定期量測體溫，不要過度囤積口罩，屈臣氏未來也會持續於每周進貨，盡力滿足大眾的口罩需求。
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