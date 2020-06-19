6/29-9/30 「台灣好行」40條路線 電子票搭乘享半價
隨著新冠肺炎疫情日漸趨緩，防疫措施逐步解封，緊接著來到暑假旅遊旺季。為鼓勵國人安心搭乘公共運輸出遊，並協助復甦觀光旅遊相關產業，交通部公路總局宣布，6月29日至9月30日，共40條路線延續端午連假優惠措施，實施使用電子票證搭乘「台灣好行」享半價優惠。
公總表示，「台灣好行」公車路線是由相關單位規劃推動之觀光旅遊路線，以公車串聯各交通場站與熱門旅遊風景區及觀光景點，每年吸引超過400萬人次搭乘，去年更達到近480萬人次，為歷年來新高；也因為近年來國旅蓬勃發展，為了避免龐大的人潮及車潮湧進觀光地區，造成道路壅塞及車滿為患，影響觀光旅遊品質，因此公總在連續假期及暑假期間都有實施公共運輸優惠措施，鼓勵大家多加利用公共運輸出遊，避免塞車之苦。
此外，公總說，受到本次疫情影響，運輸業者及觀光業者受創特別嚴重，出遊人次大幅減少，也希望藉由這次的優惠措施，能夠吸引國人共同來協助提振觀光，讓相關產業早日恢復榮景。
公總說，共有40條「台灣好行」路線加入暑期半價優惠措施，包括許多著名的景點如日月潭、溪頭、阿里山及墾丁等，均可搭乘「台灣好行」到達。以台灣好行「日月潭線」、「溪頭線」、「阿里山線」及「墾丁快線」等路線為例，單趟優惠可省下84到176元不等的車資，若是全家或親友共同出遊，省下的額度更高，相較開車所需的油錢及停車費用，搭乘「台灣好行」還是較佳的選擇。
另外除了「台灣好行」電子票證半價優惠措施外，公總說，景點沿線周邊商家還有提供商品消費折扣優惠，民眾在搭乘「台灣好行」後可向司機索取搭乘證明，至商家消費時出示即可享有好康優惠。
公總最後表示，在防疫措施尚未完全解封之前，仍會要求客運業者落實各項防疫作業，包括車輛及場站定時清潔消毒，駕駛員、服務人員每日量測體溫並配戴口罩，並於客運場站、車廂內以跑馬燈、廣播或張貼海報方式，提醒乘客注意呼吸道衛生及咳嗽禮節等個人衛生行為，大家可以安心搭乘，與家人親友共渡一個安全、便利及歡樂的暑假時光。
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