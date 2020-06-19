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高價救命醫材TAVI擬納差額給付 爭議未解難上路

中央社 / 台北19日電

健保會各界代表今天同意將經導管置換瓣膜套組（TAVI）列入差額給付項目。依實證資料，健保給付上限比例3成，民眾自付差額上限為76萬餘元。但何時上路，有待上限爭議落幕才有譜。

全民健康保險會上午開會，討論4月已提案排程的差額給付項目審議案，審查中央健康保險署與藥物共擬會議依臨床實證所提出的首件健保差額給付與民眾自付差額上限核定的特材「經導管置換瓣膜套組（TAVI）」案件。

健保會執行秘書周淑婉會後接受媒體聯訪時表示，此案討論得非常踴躍，醫界也有很多意見，但氣氛平和且各界代表有共識，同意TAVI應納入健保差額給付項目。委員們基本上也都同意，依據臨床實證定給付是對的方向。但因近日有醫材上限爭議，後續要待健保署決定、擬定相關配套後，再開會討論才會定案。

TAVI用於治療主動脈狹窄，過去曾有媒體報導，因心疾逝世的舞蹈家劉真曾想動TAVI手術。但此術式自費價格高昂，超過新台幣百萬元，對多數民眾來說，應是沉重負擔。

健保會委員會議達共識，同意將TAVI列入差額給付項目，這也是首件依照臨床實證並參照目前市場上的價格，同時提出給付比例與民眾自付額上限的差額給付特材案。

審查的結果為，TAVI整組核定費用為新台幣109萬7991元，依照臨床實證資料，健保給付上限比例為核定費用的30%，亦即32萬9397點，民眾自付差額上限價為76萬8594元。

健保會公正人士蔡登順發表付費者聯合聲明指出，健保財務和民眾負擔都日益嚴峻，無論健保是基於財務困境或是臨床實證，基本精神便是保障民眾的就醫與健康權，確保民眾能夠有適足的給付項目且幫民眾訂出可負擔的自付額，是政府的責任。

付費者代表、全國產業總工會趙銘圓則說，健保總額都有上限，但特材沒有上限，對所有付費者來說是不公平的。希望健保署應站在付費者立場，尤其未來健保費可能調漲、若特材又沒有上限，醫療系統裡面付費者都是最弱勢，有錢就生、沒有錢就只能自己想辦法，這不是一個大有為政府的做法。

健保會代表滕西華也說，TAVI是首件依臨床效果評估民眾自付額上限的差額給付特材，很多民眾等著用，但自費價格高昂，希望健保署儘速釐清差額給付上限爭議，避免影響民眾就醫權益。

消基會秘書長吳榮達則表示，以目前他正在審查盼納入差額給付的特材案為例，該特材在自費比價網中各醫院收取的最低額為22萬，但公立醫院與醫學中心的採購價格為21.8萬，自費特材收取費用真的有很大的差異，應該訂給付上限。後續也應做好資訊公開、透明，且消基會將定期收集醫院自費價格，並公布不合理收費。

健保 消基會 保險

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