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健保醫材管理新制暫緩 消基會將定期公布收費過高名單

聯合報 / 記者羅真／台北即時報導
健保會今天上午召開今年度第四次會議，保險付費代表會後針對近日的差額給付醫材新制爭議發布共同聲明。記者羅真／攝影
健保會今天上午召開今年度第四次會議，保險付費代表會後針對近日的差額給付醫材新制爭議發布共同聲明。記者羅真／攝影

衛福部健保署日前針對八大類「健保部分給付、民眾負擔差額」的醫療器材訂出收費上限，醫界反彈，導致政策髮夾彎式暫緩實施，衛福部長陳時中表示兩個月內再召開會議，但也稱「沒有非要作不可」。今天健保會委員表態呼籲政府落實政策，消基會更表示，未來將主動蒐集各院所醫材收費金額，每三個月或半年公布定價不合理的院所名單。

健保會今天召開今年度第四次會議，付費者代表會後發布共同聲明表示，民眾負擔日益嚴峻，個人醫療保健支出自2002年至2017年高居三成七至四成一，薪水卻未隨總額上漲。但放眼市面，即使是差額給付特材，收費仍出現亂象，同廠牌同品項價差可達數倍，而絕大多數民眾無法判斷療效與收費合理性。因此，基於健保財務困境或臨床實證訂定民眾可負擔的上限價，是政府的責任。

面對醫界反彈聲浪不斷，付費者代表趙銘圓說，過去一年半來，健保署陸續與各界召開四十餘次會議才擬定與公告新制，不可能與醫界每個人都溝通過才算程序完備。「付費者都是最弱勢的，讓有錢人生、沒錢人準備離開，這不是大有為政府應該做的」。

健保會專家學者及公正人士代表蔡登順說，健保署應為民眾權益把關，堅守訂定差額給付醫材的上限價，而上限價訂定標準確實可以多討論。

消基會秘書長吳榮達說，消基會決定自主蒐集全台各醫療院所差額給付醫材的收費價格，定期分析，並於每三個月或半年公布定價不合理的院所名單。

健保署今年1月30日修訂「全民健康保險藥物給付項目及支付標準」，後續邀請業者、醫院代表及臨床專家研議收載臨床上必要醫材，並依臨床實證等級訂定給付比例，實證等級越高給付就越高，一改過去健保差額給付一個固定金額。

已逝藝人劉真原本要動的昂貴手術「經導管主動脈瓣置入術（TAVI）」是首項被納入討論的項目，藥物共擬會核定費用為109萬多元，健保依據實證療效給付三成、民眾則負擔76萬多元。這個案子今天在健保會審查獲初步共識、基本上同意辦理，但仍要視健保署針對差額給付醫材訂定上限價的政策態度，才能決定是否能如此施行。

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