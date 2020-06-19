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報復式國旅消費「台北」落榜！台灣旅客最愛這5個城市

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
台灣旅客暑假國旅熱搜排名。圖／Expedia提供
台灣旅客暑假國旅熱搜排名。圖／Expedia提供

台灣新冠肺炎（COVID-19）疫情控管有成，6月初接連零確診與多日無本土案例，台灣旅宿業者無不摩拳擦掌迎接「報復性旅遊」的商機。Expedia Group的訂房搜尋數據顯示，3月到4月初台灣旅客搜尋國內外旅宿連續四周呈現負成長 ；然而自4月中起，台灣旅客逐漸拾起重返國旅的信心 ，4月最後一周（4/27~5/3）搜尋暑期國旅住宿的比例較前一周激增65%。

隨著疫情趨緩，5月初台灣首度連續零確診後，當周搜尋國旅住宿的比例更翻倍成長 ，也是自2月初，台灣新冠肺炎首例後，第一次三位數成長 。機位需求也顯示國旅復甦的趨勢。

Expedia Group也發現，新冠肺炎已經改變台灣旅客對旅遊地點的選擇，能夠親近大自然與人煙較少的地方躍升台灣旅客的心頭好。零確診地區或是確診病例較少的縣市登上國旅景點熱搜名單，2020年4月台灣旅客搜尋暑假旅遊國旅縣市排行前五分別為台東、花蓮、台中、屏東與宜蘭。而較去年同期相比，台北則自榜首跌出五名之外 。

Expedia Group台灣地區市場管理總監Ben Hopper表示，為協助旅宿業者吸引更有價值的高單價旅客，6月初已在台灣啟動Expedia Group全球旅遊產業紓困振興計畫，台灣旅宿夥伴能夠登記申請行銷回饋金，未來可用在Expedia Group旗下各平台進行宣傳、提高能見度；此外還有財務紓困方案，減緩旅宿夥伴的金流壓力，加速其重建復甦。

此外，疫情狀況瞬息萬變，也推遲了旅客下單的信心。Expedia Group的訂房數據發現，台灣旅客訂房有越來越晚鳥的趨勢，2020年第1季的提前預訂天數較去年同期縮短近3天；不僅如此，新冠肺炎也加快消費者數位化的速度，以及線上購物的急速成長，台灣旅客使用行動裝置預訂國旅住宿的比例，也較去年同期成長15% ，而且數字仍持續攀升中。

最想來台灣過聖誕假期的外國旅客排名。圖／Expedia提供
最想來台灣過聖誕假期的外國旅客排名。圖／Expedia提供

新冠肺炎

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