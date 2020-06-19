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四成65歲以上長者聽障 應即早治療避免社交障礙

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
弘道老人福利基金會與亞洲大學聽語系今天到田中頂潭社區為長輩進行聽力篩檢，協助老人守護聽力。記者林宛諭／攝影
弘道老人福利基金會與亞洲大學聽語系今天到田中頂潭社區為長輩進行聽力篩檢，協助老人守護聽力。記者林宛諭／攝影

65歲以上的長者聽力障礙高達40%，弘道老人福利基金會與亞洲大學聽語系今天到田中頂潭社區為長輩進行聽力篩檢，亞洲大學聽語系系主任盛華表示，老人家的聽力障礙會讓他們和別人溝通容易有障礙，甚至造成他們走不出去，所以及早發現聽力問題，才能提早治療，避免影響其社交活動。

「阿嬤，阿嬤」無論志工叫得再大聲，阿嬤還是頭也不回地往前走，頂潭社區理事長蕭萬福說，這種情況可說是社區中日常，也是長輩們嚴重的聽力危機。

弘道老人福利基金會田中志工站關懷的83歲林阿公也是多年前就有退化和重聽情形，因為和人溝通較吃力，參加社區活動時都很困擾，林阿公說，因為連接電話都聽不到，所以現在只要電話響，他就把電話拿起再掛掉，親友就會知道他在家，不過後來他也學會自己按摩耳朵來延緩聽力減退。

根據PSA華科事業群慈善基金會2019年的聽力篩檢報告顯示，65歲以上的長者失能性聽損盛行率高達40%，不但會造成長輩產生溝通困難問題，老人家更會有孤獨、憂鬱、缺乏安全感，甚至會提高失智症罹患率。

弘道老人福利基金會在華科慈善基金會公益支持與亞洲大學聽語系協助下，今天除了在頂潭社區幫長輩做聽力篩檢，結果現場九成長輩有聽損問題，活動也透過互動和講座方式，希望能協助輕中度聽力損失的長輩即早就醫，並勸長輩不能忽視聽力問題，因為只要正確的耳朵清潔觀念、降低長期曝露在噪音中、睡眠充足、避免過勞、每年定期接受聽力篩檢即可預防聽損。

弘道老人福利基金會彰化服務處處長施淑莉也提醒，若發現家中長輩常講話很大聲、電話響了很久都不接或看電視音量調很大聲等，都可能潛藏聽力損失危機，可協助長輩就醫，並配戴適合的助聽輔具，才能避免長輩因聽力障礙的疏離感。

弘道老人福利基金會與亞洲大學聽語系今天到田中頂潭社區為長輩進行聽力篩檢，協助老人守護聽力。記者林宛諭／攝影
弘道老人福利基金會與亞洲大學聽語系今天到田中頂潭社區為長輩進行聽力篩檢，協助老人守護聽力。記者林宛諭／攝影
弘道老人福利基金會與亞洲大學聽語系今天到田中頂潭社區為長輩進行聽力篩檢，協助老人守護聽力。記者林宛諭／攝影
弘道老人福利基金會與亞洲大學聽語系今天到田中頂潭社區為長輩進行聽力篩檢，協助老人守護聽力。記者林宛諭／攝影

亞洲大學 耳朵 失智症

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