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老屋迷的下一站 晴光商圈裡的70年總裁老宅絕美重生

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
建於1949年，前身為國民政府來台後首任央行總裁徐伯園宅邸，重新改造為「CEO1950總裁藝文空間」。圖／CEO1950總裁藝文空間提供
建於1949年，前身為國民政府來台後首任央行總裁徐伯園宅邸，重新改造為「CEO1950總裁藝文空間」。圖／CEO1950總裁藝文空間提供

喜愛老屋散發舊時美感與時光溫度的老屋迷，現在又多了一處老屋翻新修復的新地標可前往。位於台北市晴光商圈的「CEO1950總裁藝文空間」，這座日洋混合風格的老宅建於1949年，前身為國民政府來台後首任央行總裁徐伯園宅邸，經歷過一年多時間、耗費3千多萬的修復後，老宅重生，在試營運後，將於6月20日正式開幕。

建於1949年，擁有前庭後院的「CEO1950總裁藝文空間」，最初老宅是八連棟設計，除了是央行總裁徐伯園宅邸外，當時還包括美軍顧問團副團長蔡斯、飛虎隊將軍陳納德與陳香梅夫婦、山西省主席陸軍一級上將閻錫山等人都住在同一條街上。當時舊宅建物幾乎頹圮沒落，這棟房子幾經轉手，最終只有徐柏園的自宅重生，得以被完整訴說。

在台北市老房子文化運動推動下，由「話雨人文生活」的主理人吳其峯夫婦接下這棟承載著歷史的老建築修復與改造，由知名古蹟修復建築師許伯元與為空間打造時尚面貌的新生代室內設計師龐甄嬉聯手改造，完整保留70多年二層和洋混合木造建築物，重新活化空間，在晴光市場的巷弄裡，讓這座城市曾經散發的老時光再度鮮活了起來。

在「CEO1950總裁藝文空間」，一樓為餐廳、二樓為藝文空間。將原本的防空避難室改做為廚房所使用，邀請曾就職於法國巴黎一星餐廳的Jackie Chang張億興擔任主廚，嚴選台灣在地食材，每日大溪漁港新鮮直送海鮮，供應台法創意料理。由青鳥文化制作擔任藝文顧問，承攬未來一年內美學系列講座規劃。以「家」的空間氛圍，在林蔭巷弄中，打造傳遞美食、美學與美好生活的藝文空間。

●CEO1950總裁藝文空間

地址：台北市中山區新生北路3段62巷24號

營業時間：每周三至周日

午餐：12:00～14:30

晚餐：18:00～22:00

空間保有老建築的痕跡。圖／CEO1950總裁藝文空間提供
空間保有老建築的痕跡。圖／CEO1950總裁藝文空間提供
歷史老宅重新被賦予了時尚面貌。圖／CEO1950總裁藝文空間提供
歷史老宅重新被賦予了時尚面貌。圖／CEO1950總裁藝文空間提供
陽光玻璃屋的設計讓白天、夜晚各有不同迷人表情。圖／CEO1950總裁藝文空間提供
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室內空間一角。圖／CEO1950總裁藝文空間提供
室內空間一角。圖／CEO1950總裁藝文空間提供
Lounge內陳列著主理人的藝術收藏。圖／CEO1950總裁藝文空間提供
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老建築改造後，成為提供美食、美學與美好生活的藝文空間。圖／CEO1950總裁藝文空間提供
老建築改造後，成為提供美食、美學與美好生活的藝文空間。圖／CEO1950總裁藝文空間提供
室內空間一角。圖／CEO1950總裁藝文空間提供
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修復 老屋

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