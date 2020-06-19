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阿聯酋航空17日已復飛台北-杜拜 明起再新增10航點

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
阿聯酋航空正式重啟台北-杜拜載客服務。圖／阿聯酋航空提供
阿聯酋航空正式重啟台北-杜拜載客服務。圖／阿聯酋航空提供

隨著阿拉伯聯合大公國政府解除轉機禁令，阿聯酋航空已於6月17日正式重啟台北-杜拜航線，以波音777-300ER機隊提供台灣旅客每周三、五、六往返杜拜的載客服務。阿聯酋也宣布，明天起陸續新增復飛十個航點。旅客可在杜拜轉機前往阿聯酋全球在波灣地區、歐洲、美洲和亞太等40個航點。

阿聯酋說，包含可倫坡（自6月20日起）、錫亞爾科特（自6月24日起）、伊斯坦堡（自6月25日起）、奧克蘭、貝魯特、河內、胡志明市（以上航點自7月1日起）、巴塞隆納、布魯塞爾和華盛頓DC（以上航點自7月15日起）。

阿聯酋說，旅客須留意的是自斯里蘭卡、越南和巴基斯坦起飛的班機，僅搭載前往阿拉伯聯合大公國及欲從杜拜轉機的旅客。目前阿聯酋航空已重啟全球40個航點的載客服務，提供欲返家或是享受更安全且有效率旅客更多行程選擇。

除了新增10個復飛航點，阿聯酋說，更將自7月起增加14個已復飛航點的班次，包括倫敦希斯洛、曼徹斯特、法蘭克福、巴黎、蘇黎世、馬德里、阿姆斯特丹、哥本哈根、都柏林、紐約甘迺迪、多倫多、吉隆坡、新加坡和香港。

阿聯酋說，旅客可在阿聯酋航空網站上進一步瞭解阿聯酋航空現有航班與服務。由於絕大多數地區的旅遊限制尚未解除，旅客應在登機前自行查詢入境的相關規定。

阿聯酋說，已在每道關卡設置全面的安全防護措施，以確保乘客、地勤人員和空服員的安全與健康，包括發放免費衛生用品包，提供口罩、手套、乾洗手液和抗菌濕紙巾給所有乘客。另公司只能接受符合目的地國家入境資格和標準的乘客登機，欲返回阿拉伯聯合大公國的居民請查看最新規定。

有關阿聯酋在航班上提供的安全衛生防護措施相關資訊可參考：

https://www.emirates.com/english/help/your-safety/　

阿聯酋航空以波音777-300ER機隊提供台灣旅客每周三、五、六往返杜拜的載客服務。圖／阿聯酋航空提供
阿聯酋航空以波音777-300ER機隊提供台灣旅客每周三、五、六往返杜拜的載客服務。圖／阿聯酋航空提供

阿聯酋 杜拜

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