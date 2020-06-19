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北市動物園再推「動森」萌圖 下載方式看這裡

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
台北市立動物園曾在「動森」推出動物園制服素材。圖／台北市立動物園提供
台北市立動物園曾在「動森」推出動物園制服素材。圖／台北市立動物園提供

熱門手遊「動物森友會」是年輕人的新寵兒，台北市立動物園搭上這波熱潮，繼上一波推出動物園制服，讓玩家變身動物園員工，今天再加碼推出「動物保育商品」圖像素材，共有5種動物代表，豐富大家的無人島。

動物園周一起「不對外開放」10天，預計6月25日恢復開放，這段期間，園方規劃「集合啦！動物園友會」系列，在網路世界24小時開放營業，這次更加碼推出「動物保育商品」圖像素材，供大家在「動物森友會」裡下載，民眾不用親自來園區，就能入手動物保育紀念品。

若想下載圖像素材，園方說明，「動物森友會」玩家需透過手機App「Nitendo Switch Online」點選底下的「動物森友會」進入貍端機入口站，於「我的設計」用手機掃描動物保育商品圖像素材QR Code，再回到Switch遊戲機中「我的設計」後，按下「＋」按鍵並下載，就能將動物圖樣布置在島上各處。

園方表示，在「集合啦！動物園友會」系列中，挑選5物種作為代表，分別是台灣黑熊、歐亞水獺、黃魚鴞、小貓熊、大貓熊，除了讓玩家用可愛圖像豐富島嶼，也希望透過這幾位動物大使，推廣動物保育觀念。

動物園推出「動物保育商品」圖像素材。圖／台北市立動物園提供
動物園推出「動物保育商品」圖像素材。圖／台北市立動物園提供
園方規劃「集合啦！動物園友會」系列，在網路世界24小時開放營業。圖／台北市立動物園提供
園方規劃「集合啦！動物園友會」系列，在網路世界24小時開放營業。圖／台北市立動物園提供
動物園在「集合啦！動物園友會」系列中，挑選5物種作為代表，分別是台灣黑熊、歐亞水獺、黃魚鴞、小貓熊、大貓熊。圖／台北市立動物園提供
動物園在「集合啦！動物園友會」系列中，挑選5物種作為代表，分別是台灣黑熊、歐亞水獺、黃魚鴞、小貓熊、大貓熊。圖／台北市立動物園提供
動物園推出「動物保育商品」圖像素材。圖／台北市立動物園提供
動物園推出「動物保育商品」圖像素材。圖／台北市立動物園提供

動物園 動物森友會 貓熊

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