校外人士進入校園不當教學 范雲：教育部應嚴加把關

民進黨立委范雲今天表示，學校應是由專業教師們執行教學任務，但經陳情發現，許多學校都有未具相關專業的校外人士入校教學之情事，進而衍生違反性別平等，甚至是簡體字滲透問題。范雲除要求教育部嚴格監督、懲處，也呼籲家長、教師及學生一同把關，讓不當教學徹底退出校園。

家長代表吳少喬指出，自己及身旁許多家長都發現，校外人士的教材中有違反宗教中立及性別平等的內容，例如台中某國小的「得勝者協會」志工，就對著學童說出「現在同性戀可以結婚了，但我們不可以尊重他們，因為他們男男、女女在一起不能生養小孩，就是變態」等言論。范雲指出，校外人士部分教學內容不但已涉及違反「教育基本法」、「性別平等教育法」等法規，更令學生身心發展受到極大的負面影響。

范雲說，教育部本月首度正面確認彩虹愛家生命教育協會的校材違法，並公布了「校外人士協助高級中等以下學校教學或活動注意事項」，明定校外人士協助教學時，原授課教師或導師應在場，教材也需經過審查。范雲呼籲，教育部身為教育主管機關，要盡到督導之責，將違者將列入中央補助地方教育經費時參考，並依相關法令進行懲處。

據教育部國教署統計，目前爭議最多的彩虹愛家生命教育協會及得勝者協會，光是去年8月到今年4月，就有65起相關陳情案，其中僅8件已獲得改善，14件已終止合作，有31件不需改善，另有12件沒有明確處理結果。