北醫大研究：懷孕月分影響胎兒健康 年底出生兒易憂鬱

台北醫學大學與美國、韓國等專家學者與「觀察性健康醫療數據與資訊學會」（OHDSI）合作進行的「揭露生產季節曝露環境對疾病風險的影響」跨國研究，分析數據資料發現，在台灣，懷孕前三個月若在年底，孩子出生後罹患憂鬱症比例高，產婦本身罹患妊娠高血壓風險的風險也相對高，目前該研究已刊登在美國醫學訊息學協會期刊（JAMIA）上。

台北醫學大學全球衛生暨發展碩士學位學程助理教授烏斯馬（Usman Iqbal）表示，針對研究統計分析台、美、韓三國的數據，共逾千萬人的資料，平均年齡介於35至53歲間，統計的時間從1979年至2016年不等，平均分析為24年，最長達36年。

其中台灣資料庫橫跨時間達13年，分析資料庫發現，如果懷孕前3個月適逢台灣的10月、11月，也就是一氧化碳濃度相對高的時期，出生的孩子罹患憂鬱症的風險會相對高。

懷孕初期曝露於PM2.5較高的環境，如台灣的9月、10月及12月，不僅提高妊娠高血壓風險，也可能進而導致小孩高血壓及心房顫動之風險；而懷孕後期日照太少，影響維他命D吸收，則可能增加妊娠糖尿病風險，進而影響小孩罹患第二型糖尿病的風險。

烏斯馬表示，上述結果完全是從資料整理分析而得，至於出生月分及未來可能罹患疾病之間的因果為何，不在這篇研究的探討之列。

不過也有其它研究發現，生產前曝露的環境，可能會影響到胎兒的發育，比如有些研究顯示媽媽在懷孕期間如果罹患流行性感冒，寶寶出生後罹患心臟病的風險會增加；另一則是周產期曝露的環境，比如寶寶出生不久後接觸到過敏原或病毒，將會影響日後免疫系統的發育。