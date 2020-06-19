竹市府補助翰信研發犬貓尿液檢測筆 迅速掌握寵物健康

新竹市政府透過地方型創新研發補助（SBIR）計畫，補助翰信科技研發出犬貓腎功能的快速檢測筆，如同寵物翻譯機，讓毛小孩的尿液「說」出身體不適，已透過嘖嘖群眾募資平台集資量產，並取得台灣、大陸專利，準備搶攻寵物醫療市場。

市府產發處長張力可說，翰信科技過去著重於水質監測設備如檢測水質量、流量等專業監測系統，因察覺犬貓寵物居家照護需求越來越高，總經理溫天士去年申請SBIR獲得70萬元，以水質監測技術，透過產學合作，僅花10個月就研發出犬貓尿液檢測筆。

翰信科技與嘉義大學獸醫學系產學合作，根據數據調查發現，每5隻毛小孩中就有1隻患有腎臟病或腎功能異常，飼主往往等待寵物病情已到末期才送醫治療，獸醫也難以挽回。

翰信科技指出，目前獸醫檢測毛小孩是否罹患腎臟病，須透過精密儀器檢驗，費用高且等待時間長，貓尿液檢測筆宛如溫度計，價格便宜又能快速檢驗，讓飼主透過檢測尿液就能知道毛小孩是否罹患腎臟病。

溫天士說，飼主使用這項創新產品，在家裡就能方便檢測犬貓尿液，掌握毛孩的腎臟健康狀況，天天記錄，及早發現毛孩的腎功能變化，預防疾病。