台北轉運站App破10萬會員最高折40元 7月起3客運也加入

台北轉運站App再升級。萬達通公司說，台北轉運站App除了可隨時查詢車次的發車時間與座位數外，票面搭車時間前30分鐘亦可換票，目前已突破10萬會員註冊，8月31日前每張票最高折40元。另外自7月起，台聯等三家客運業者也加入該App。交通部公路總局說，希望有更多民眾使用國道運輸。

目前使用台北轉運站App售票系統客運業者有統聯、國光、葛瑪蘭、和欣及阿羅哈五家客運公司。萬達通董事長林榮顯說，7月起台聯客運、太魯閣客運及捷順交通也會加入。

林榮顯說，台北轉運站2009年啟用迄今，每年搭車旅客超過1200萬次。目前註冊會員數已突破10萬大關。為提供國人更方便行動支付購票服務，避免排隊，App不斷升級。

林榮顯也說，為鼓勵民眾盡量多使用App購票，在疫情後振興運輸產業，8月31日前每張票會有20到40元的現金回饋。

公路總局副局長黃運貴說，國道客運共有167條路線，每天2400個班次發車，載客人數21萬，顯示國道客運在城際運輸扮演很重要角色，在這次端午連假肩負輔導疏運的責任。

黃運貴說，在高鐵通車後，國道客運運量持續下滑是不爭的事實，所以攜手業者一起想辦法。去年App試營運後，自己也加入會員，省去以往現場買票，前面有人排隊搭不上理想班次的狀況，或是排到時已經來不及或是無票可買，補位也不見得補得上去窘境。