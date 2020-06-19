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華航：6月22日起暫停國內機場自助報到機 鼓勵網路報到

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
中華航空。本報資料照片
中華航空。本報資料照片

儘管國內疫情趨緩，機場仍要防堵感染機會。為有效縮短旅客停留於機場的時間、減少旅客重複接觸，中華航空今天宣布，6月22日起台灣地區暫停機場自助報到機（KIOSK）服務，同時全面推廣網路自助報到服務，所有旅客均需於抵達機場前，透過華航網站或華航APP預辦登機服務完成報到手續，共同推動防疫安心搭機。

華航說，旅客於表訂航程前48小時至航班起飛前80分鐘，不論身處家裡、辦公室或旅館，皆可彈性使用智慧型手機或平板電腦輕鬆辦理預辦登機手續，並能同時安排喜歡的座位。將持續優化數位服務，使用華航預辦登機功能，只需備妥訂位代號或機票號碼、護照、簽證等旅行證件，完成相關資訊，五分鐘即可輕鬆自行列印登機證，或使用手機電子登機證功能，節能減碳又便利。

華航說，完成預辦登機的旅客，班機起飛當天可於華航託運行李櫃台或桃園機場捷運台北（A1）站自助託運行李櫃台，憑登機證及護照辦理行李託運手續，讓搭機旅途更加輕鬆便捷；若無託運行李需求，即可直接前往通關，於班機起飛前40分鐘至登機門候機，大幅節省排隊等候時間。

華航說，自疫情蔓延至今嚴守防疫、抗疫準則，並配合中央流行疫情指揮中心指示，旅客於機場報到需配戴口罩，提早抵達機場配合在登機前量測體溫，落實各項保護措施，保障旅客與大眾健康。

華航6月22日起全面推廣旅客使用網路自助報到服務。圖／華航提供
華航6月22日起全面推廣旅客使用網路自助報到服務。圖／華航提供
華航6月22日起全面推廣旅客使用網路自助報到服務。圖／華航提供
華航6月22日起全面推廣旅客使用網路自助報到服務。圖／華航提供

華航 桃園機場

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