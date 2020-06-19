華航：6月22日起暫停國內機場自助報到機 鼓勵網路報到

儘管國內疫情趨緩，機場仍要防堵感染機會。為有效縮短旅客停留於機場的時間、減少旅客重複接觸，中華航空今天宣布，6月22日起台灣地區暫停機場自助報到機（KIOSK）服務，同時全面推廣網路自助報到服務，所有旅客均需於抵達機場前，透過華航網站或華航APP預辦登機服務完成報到手續，共同推動防疫安心搭機。

華航說，旅客於表訂航程前48小時至航班起飛前80分鐘，不論身處家裡、辦公室或旅館，皆可彈性使用智慧型手機或平板電腦輕鬆辦理預辦登機手續，並能同時安排喜歡的座位。將持續優化數位服務，使用華航預辦登機功能，只需備妥訂位代號或機票號碼、護照、簽證等旅行證件，完成相關資訊，五分鐘即可輕鬆自行列印登機證，或使用手機電子登機證功能，節能減碳又便利。

華航說，完成預辦登機的旅客，班機起飛當天可於華航託運行李櫃台或桃園機場捷運台北（A1）站自助託運行李櫃台，憑登機證及護照辦理行李託運手續，讓搭機旅途更加輕鬆便捷；若無託運行李需求，即可直接前往通關，於班機起飛前40分鐘至登機門候機，大幅節省排隊等候時間。