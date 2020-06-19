全球人壽「因為愛舞所聚ZUMBA®」公益活動 報名火熱展開 八三夭直播熱唱做公益

(台北訊)-為貫徹「因為愛 責任在」的品牌精神，全球人壽將於9月5日晚間盛大舉辦「因為愛舞所聚ZUMBA®」公益活動，號召千人一同齊聚中正紀念堂兩廳院廣場跳ZUMBA®並邀請人氣天團八三夭作為活動愛心大使，在現場獻唱熱門金曲。全球人壽將捐助部分活動報名費給忠義基金會照顧失依兒少，熱邀民眾相揪報名參與活動，不僅保持身體健康，更能做公益傳遞正能量，即日起開始報名，一起ZUMBA®For Love。

長年重視公益耕耘、體育發展及教育成長的全球人壽，將於9月5日於中正紀念堂兩廳院廣場舉辦「因為愛舞所聚ZUMBA®」公益活動，號召千人一起跳ZUMBA®。全球人壽林文惠副董事長表示：「今年是全球人壽舉辦大型健康促進活動的第三年，第一年萬人瑜珈活動締造了金氏世界紀錄，去年舉辦千人ZUMBA®活動獲得熱烈迴響，每年我們都捐出部分活動報名費給予忠義基金會，今年也將繼續延續這股熱情與正能量，為台灣社會注入一股暖流」。

全球人壽「因為愛舞所聚ZUMBA®」公益活動直播，品牌大使全球人壽副董事長林文惠(前排右三)、愛心大使八三夭(前排)與ZUMBA®師資群(後排)一同出席直播活動。 圖／全球人壽 提供

延續往例，全球人壽今年將持續捐助部分活動報名費給忠義基金會照顧失依兒少，除了90分鐘的ZUMBA外，更特別邀請八三夭擔任活動愛心大使，為大家帶來耳熟能詳的超High組曲，讓音樂的正能量與全球人壽「因為愛 責任在」的品牌精神相互輝映。ZUMBA®本身就是結合了強烈音樂風格的運動，搭配上八三夭的搖滾歌曲，9月5日邀請大家跟著全球人壽及八三夭一起嗨翻整個夜晚。

愛心大使八三夭於全球人壽「因為愛舞所聚ZUMBA®」公益活動直播中演唱「東區東區」、「想見你想見你想見你」。 圖／全球人壽 提供

活動愛心大使八三夭也特別於全球人壽「因為愛舞所聚ZUMBA®」的6月18日報名直播活動上，獻唱KTV必點神曲「東區東區」，讓直播觀眾大飽耳福，提前感受八三夭熱力四射的強烈魅力。主唱阿璞也表示：「這次的活動就是結合音樂和運動，而且是可以幫助小朋友的公益活動，這都跟我們認為透過音樂可以傳遞正能量的理念很相似，所以也很開心能夠跟全球人壽在當天一起傳遞正能量給大家。」

愛心大使八三夭出席全球人壽「因為愛舞所聚ZUMBA®」公益活動宣傳直播現場。 圖／全球人壽 提供

全球人壽「因為愛舞所聚ZUMBA®」將於9月5日晚間6點在中正紀念堂兩廳院廣場正式登場，即日起開始報名，凡報名參加者即可獲得美津濃運動紀念T恤、全球人壽LED炫光手環、螢光紋身貼紙與各式品牌好禮，且還有機會在活動當天將豐富抽獎好禮帶回家，活動名額有限要趁早報名；現場還有各式活動攤位如美甲、編髮及賽衣DIY等項目，讓大家運動之餘也能有多元有趣的體驗。全球人壽「因為愛舞所聚ZUMBA®」更盛邀團體報名，鼓勵學生或企業共同參與，若報名人數最多的前20名團體將獲得活動專屬客製化隊旗，人數前五名的團體，活動當天還可以獲得專屬休息帳篷。

全球人壽2020年「因為愛舞所聚ZUMBA®」公益活動 宣傳影片

https://youtu.be/6HarS8OaoOA

全球人壽2020年「因為愛舞所聚ZUMBA®」公益活動 品牌大使林文惠副董事長快問快答

https://youtu.be/4-Efg_E6s38

全球人壽2020年「因為愛舞所聚ZUMBA®」公益活動 愛心大使 #八三夭 快問快答

https://youtu.be/vAvjlcusy_0

更多活動資訊請至官方粉絲專頁「全球人壽因為愛舞所聚ZUMBA®」：

https://www.facebook.com/TGLlifesports/

報名網頁請上活動咖網站：www.eventpal.com.tw/2020zumba.html

服務專線：享動行銷工作室 02-2503-9333