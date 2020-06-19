聽新聞
test
0:00 / 0:00
致癌胃藥再現 720萬顆悅擬停膜衣錠下架
根據國際研究胃藥的主要成分「雷尼替丁」（ranitidine）放置時間愈久，致癌不純物「N-亞硝基二甲胺」（NDMA）含量可能就愈多，食藥署以此研究為據，五月要求全台藥廠自主檢驗，昨首波檢驗結果出爐，國內藥廠中化裕民生產的「悅擬停膜衣錠150毫克」約720萬顆，此次下架恐為第一波，後續還可能有更多胃藥需要下架。衛福部食藥署今天10點將會說明，「雷尼替丁」（ranitidine）下架事宜。
根據食藥署公布的資訊，早在6月11日就收到中化裕民健康事業股份有限公司通報，旗下藥品「悅擬停膜衣錠150毫克」有10批、共有多達720萬顆藥品驗出NDMA超標，緊急自主下架。下架批號包括：E720058、E720059、E720060、E720061、E720062、E720063、E720109、E720116、E720119、E720120。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言