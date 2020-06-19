端午訂位太滿！ 高鐵再加開4班車 21日零時開放搶票

台灣高鐵公司說，檢視高鐵端午節疏運期間部分時段持續熱銷，在精進運能調度、擴大列車運用彈性後，決定6月24日下周三和25日下周四再加開四班次南下列車，21日本周日凌晨零時起開放購票。

高鐵說，截至今上午9時為止，已完成約44萬1000餘張車票訂位。其中，6月24日南下的下午2時以後、6月25日南下的下午3時以前，以及28日（日）北上上午10時以後多數車次熱銷。

高鐵說，尚未購票的旅客多加利用6月24日上午時段提前返鄉，並可利用6月27日（六）北上各班次列車提前返回工作崗位。同時，除前述尖峰熱銷時段外，其餘時段各車次均仍有充足座位，歡迎旅客多加利用。

台灣高鐵2020端午節疏運共加開219班次列車（南下119班、北上100班），總計六天提供921班次列車的旅運服務。其中，6月24日至6月28日所有車次一律實施全車對號座，並暫停定期票、回數票、悠遊卡/一卡通聯名卡之使用，6月29日（一，假期後上班日）則維持自由座服務。

台灣高鐵說，為方便旅客儘早規畫行程，高鐵企業網站可供旅客查詢疏運期間各車次最新「銷售資訊」，請提早購票，以節省寶貴時間。高鐵公司並將持續依照運能調度及旅客需求，評估機動加開車次之可能性，以加強服務連假期間返鄉及出遊之旅運需求。

台灣高鐵說，疏運期間部分加開班次抵達終點站時已逾晚間11時59分，6月24日南下有三班（1335、1337、1297）、6月28日北上計有四班（1336、1576、1698、1296），搭乘此七班車次列車旅客，請提早安排到站後接駁方式。台灣高鐵已特別協調嘉義、台南、桃園、新竹站之高鐵快捷公車增開末班接駁車，並請各車站排班計程車配合末班車時間，可多加利用。