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台灣高鐵端午疏運熱銷 再增開四班南下列車

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
台灣高鐵端午節疏運期間（6月24~29日）部分時段持續熱銷，經決定於6月24日（三）和6月25日（四）再加開4班次南下列車，自6月21日（日）凌晨零時起開放購票。　圖／台灣高鐵公司提供
台灣高鐵端午節疏運期間（6月24~29日）部分時段持續熱銷，經決定於6月24日（三）和6月25日（四）再加開4班次南下列車，自6月21日（日）凌晨零時起開放購票。　圖／台灣高鐵公司提供

台灣高鐵端午節疏運期間（6月24~29日）部分時段持續熱銷，經高鐵公司精進運能調度、擴大列車運用彈性後，決定於6月24日（三）和6月25日（四）再加開4班次南下列車，自6月21日（日）凌晨零時起開放購票；高鐵公司特別提醒旅客，截至今（19）日上午9時為止，已完成約44.1萬1千餘張車票訂位。

台灣高鐵表示，6月24日（三）南下14時以後、6月25日（四）南下15時以前，以及6月28日（日）北上10時以後多數車次熱銷。敬請尚未購票的旅客多加利用6月24日（三）上午時段提前返鄉，並可利用6月27日（六）北上各班次列車提前返回工作崗位。同時，除前述尖峰熱銷時段外，其餘時段各車次均仍有充足座位，歡迎旅客多加利用，趁著端午連假期間，透過預先上網查詢仍有空位車次，規劃一趟輕鬆、快意的端午小旅行。

台灣高鐵2020端午節疏運共加開219班次列車（南下119班、北上100班），總計六天提供921班次列車的旅運服務。其中，6月24日（三）至28日（日）所有車次一律實施全車對號座，並暫停定期票、回數票、悠遊卡/一卡通聯名卡之使用，6月29日（週一，假期後上班日）則維持自由座服務；為方便旅客儘早規劃行程，高鐵企業網站可供旅客查詢疏運期間各車次最新「銷售資訊」，敬請提早購票，以節省寶貴時間。高鐵公司並將持續依照運能調度及旅客需求，評估機動加開車次之可能性，以加強服務連假期間返鄉及出遊之旅運需求。

此外，為提供更加充足的運能服務旅客，疏運期間部分加開班次抵達終點站時已逾23時59分，6月24日南下有3班（1335、1337、1297）、6月28日北上計有四班（1336、1576、1698、1296），敬請搭乘此七班車次列車的旅客，提早安排到站後之接駁方式；高鐵公司並已特別協調嘉義、台南、桃園、新竹站之高鐵快捷公車增開末班接駁車，並請各車站之排班計程車配合末班車時間，歡迎旅客多加利用。

台灣高鐵表示，配合防疫新生活運動，旅客進站時仍須配合量測體溫、自備口罩並配戴，進站後若可維持社交距離，得不戴口罩。乘車期間若有飲食需求，可在維持社交距離下或相鄰旅客有戴口罩時飲食，飲食完畢如無法維持社交距離仍須戴口罩；高鐵列車現已提供推車販售、自動販賣機服務及商務車廂熱飲與書報雜誌供應。敬請旅客於車上享用餐食時，留意保持社交距離等相關規定，以維護自身及其他旅客的健康安全。

口罩

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