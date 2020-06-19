新營醫院教做「高鈣粽」 秘訣多這一道步驟營養不流失

端午節即將到來，市面上琳瑯滿目的粽子，如何健康吃很重要。

根據國民營養健康狀況變遷調查結果顯示，銀髮族飲食熱量攝取不足盛行率為42%，其中前5大缺乏營養素為鈣(76.3%)、維生素E(73.1%)、維生素D(60%)、鋅(51.5%)、及鎂(49.6%)。隨著年齡增長，年長者容易因骨質流失出現骨質疏鬆問題。

衛生福利部新營醫院營養室於端午節前夕，為長輩們設計容易攝取的「高鈣粽」，包含糯米30g、白米10g、蝦皮10g、小魚乾10g、瘦絞肉35g、黑芝麻10g、紅蘿蔔10g、香菇10g、油蔥酥及鹽適量。

其中高鈣粽的原料「蝦米」及「小魚乾」是眾所皆知的高鈣食物，還有一個高鈣粽的原料「黑芝麻」，除也是高鈣食物，另富含銀髮族缺乏的維生素E。

只是上述食物因口感問題導致銀髮族咀嚼不易而鮮少攝取，所以如何讓老人家輕鬆吃得下這些較堅硬的優良食材呢?主要利用「磨粉」這一個步驟，讓這些堅硬的優良食材像調味料一樣均勻地分散在每粒粽子中，加上採用北部粽的包法，先將所有食物都油炒混合煮熟後再包入粽葉蒸一下，避免用水煮法讓這些食材流失在水中，如此就是一粒香噴噴又營養的「高鈣粽」。

為了幫民眾健康把關，新營醫院也結合復健科及營養室辦理運動保健講座及高鈣粽宣導，並搭配下肢肌力檢測、血糖測量、癌症篩檢、衛教宣導、安寧器捐與長照宣導等健康闖關活動。完成闖關活動前60位民眾可獲得健康高鈣粽顆。