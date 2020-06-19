服務還沒到頂！這4個日本經驗讓你重新思考便利商店的未來

【撰文＝商社男】

台灣便利商店未來會有更新穎的服務呢，我們可以看看日本流通業界現在的潮流是什麼，但在進入正題之前，我們先看一下目前日本便利商店的產業狀況。

市場飽和、異業競爭，日本便利商店連續3年來客數降低

日本的便利商店從2017年開始，在營業面上無論數字或是規模，跟以前相比都減速了不少。套用流通零售最常用的公式：「來客 x 客單價 = 營業額」，就可以看出個端倪。我們先看一下來客數，從2020年日本7-ELEVEN發表的資料來看，日本7-ELEVEN既有店的來客數已經在過去3年連續減少，從3年前減少0.9%，2年前減少0.6%，到2019年一口氣大幅減少2.1%，市場已經趨近飽和臨界，異業接踵而來的競爭者（藥妝店等），都讓造訪便利商店的人數持續下滑。

在來客人數減少之下，如果要維持營收的成長，那唯一的方法就是提高客單價了，看日本既有店的客單價，跟來客數呈完全相反的變化，在過去3年客單價已經連續增加，從3年前的增加1.5%，2年前的增加1.9%，到2019年來到最近高峰的增加2.3%，可以想像業者爲了要彌補失去的來客數，只好努力的在客單價上提升，今天的日本業界如果這樣，那明天台灣的便利商店就也有可能會走同業的策略。

為維持良好經營效率，從拉高客單價和多元服務著手

所以未來便利商店爲了要能維持一樣好的經營效率，應該會推動對客單價有貢獻，並且是能滿足消費者更多元需求的服務。下面幾個是看到日本流通產業目正蓬勃發展的服務或是產品，這些創新除了提高客單外，有的還可以還可以解決顧客生活上的難題。有些服務台灣便利商店已經開始執行了，但看日本的現況，台灣的這些服務應該未來還會有更多不同的風貌呈現。接下來就配合「商品、服務、數位、地點」，這四個提供便利性的的面向來做台灣便利商店可能升級之服務預測。

商品面：拉高「PB產品」的品質與價值

什麼是PB產品，PB產品就是包裝上打便利商店品牌的產品。台灣的便利商店目前也不少PB產品，像是iSelect系列、Collection系列以及Original系列等等。可能你會覺得，既然台灣已經有了PB產品，那為何PB還有更蓬勃發展的機會？

我們可以先看一下日本的PB產品歷史，PB最早是80年代，由當時的大榮ダイエイ超市推出SAVINGS系列，那時標榜的是比一般同種類產品便宜3～4成的價格，這個也營造了一般大眾對PB自有品牌=品質就普普的刻板印象。90年代之後的PB 2.0版，永旺AEON超市開始慢慢把自己的PB產品TOPVALU提升到價格跟食品大廠差距2～3成，而2000年之後的PB 3.0版，日本7-ELEVEN的Premiun系列拉近到跟食品大廠的1成差距。再到最近2010年之後的PB 4.0版，日本7-ELEVEN推出的Premiun系列、GOLD系列已經把售價拉到比食品大廠還高的價格銷售。

當然售價提升後，品質也提升非常多，完全脫離了PB產品品質只能普普的刻板印象，甚至現在有些PB產品的品質已經好到造成社會現象，之前日本GOLD系列推出的土司，就造成搶購熱潮（當時出差都會放棄飯店早餐，特別留胃去吃這個GOLD系列土司）。

日本7-ELEVEN自有品牌Premiun GOLD系列土司「金の食パン」，口感軟Q，上市後引發搶購風潮。（圖片來源：セブン-イレブン・ジャパン官方粉絲團）

那為何品質可以這麼好？第一個是因為產品是便利商店主導，自己就是買家，所以不用擔心無法上架的問題，這個在產品開發上就可以更大膽，大膽當然就更可以有創新的產品出現。另外因為便利商店PB的數量大，大到食品大廠很難拒絕，所以在技術上也會盡全力配合，而便利商店自己也有很多跟其他工廠配合的經驗，東學習，西學習，不少劃時代的PB產品就這樣出現了。

台灣目前的PB已經進入到日本2000年之後的水準，目前雖然台灣PB產品價格比食品大廠還要高的PB產品有限，但相信很快台灣市面上就會出現品質跟價格都是高水準的PB產品，提供食品大廠完全不同產品路線的選擇。

LAWSON的自有品牌Uchi Café SWEETS系列甜點有很高的口碑評價，2019年推出可愛的拉拉熊和菓子造成話題。圖／食力foodNext

服務面：空間不再免費！開拓收費制「空間產品」

這幾年台灣便利商店出現了不少提供Eat In的用餐空間、bar台或是長桌等，讓不少原本想去咖啡店的消費者投向便利商店的懷抱。便利商店的用意應該是希望除了提供消費者休憩空間後，可增加來訪頻率之外，也可以借由滯留時間的延長，增加在店鋪消費的金額，拉高客單價。

你是否有希望這些空間能夠更安靜，或是開會也可以在便利商店呢？但目前的開放空間，顧客來來往往，要安靜也比較困難，那你有想過，如果目前這些免費的空間也開始收費，並且提供更適合集中精神的舒適環境，是否也會有消費者買單呢？

在階段性的實驗之後，日本JR在車站内開始了一個叫做STATION WORK的服務，他有點像是一個電話亭，但是裡面有小辦公桌跟辦公椅、WIFI、液晶銀幕、電源線等，還可以關上門，提供需要短時間工作上文書處理的安靜空間。價格目前是日幣15分鐘250円，日本寸金寸土是這個價錢，如果到台灣的話，應該價格會更有競爭力。

JR車站的「Station Work」出租空間，內部配有電腦和網路可供開會或辦公使用。（圖片來源：Tadaima Japan官網）

雖然目前這個服務在日本是在車站裏面，但我感覺便利商店還蠻適合做這個服務的，應該有不少消費者可能就只需要15分鐘左右的安靜時間，比方說拜訪顧客前的演練，或是在外面突然需要跟顧客一邊看電腦，一邊說電話等，在台北市應該會有不少這類需求。如果便利商店能把目前的空間升級，並且解決顧客突然的個人空間需求，應該會是一個不錯新貢獻，也可以轉換目前空間成爲一個獲利的新源點。

金融面：ATM升級！用「現金產品」攔下金融最後一哩路

金融？你沒聽錯！便利商店未來或許會把服務範圍跨足到銀行業務。日本7-ELEVEN的銀行業務可是一隻金雞母。當日本國內的便利商店業務獲利好不容易接近日幣2500億的時候，他的金融業務也默默達到了日幣500億左右的獲利規模。日本便利商店的金融服務主力是提款機業務，跟台灣不一樣，台灣便利商店裏面擺放的是各家銀行的提款機，但日本7-ELEVEN放的是日本7Bank的自家提款機，把其他銀行跟消費者的最後一哩路硬生生攔下自己做，今天別家銀行要讓顧客在便利商店可以跨行提款，就得要先支付便利商店代表過路費的手續費，也因爲便利商店的通路太多，所以日本銀行也都非常買單。

但由於行動支付日漸普及，顧客使用提款機的比例也開始下滑，所以從提款機手續費的收益也開始減少，這時日本7Bank就出現了一個還蠻有趣的服務，這個服務叫做「ATM受取」，用白話就是可以在不需要知道收款人的銀行賬號下，收款人就可自根據收到的簡訊内密碼，輸入便利商店ATM的畫面之後，提領對方匯款的現金。這個對匯款人來説，只要有對方的手機號碼、電子郵件之後，就可以在24小時内的任何時間進行匯款（有點像金融版的包裹寄去店鋪做店領）。

這個彈性對需要小額匯款的人來説非常的方便，比方說拍賣、代墊公司費用等，不需要給對方銀行帳號就可以請對方匯款，並且即時就可以在便利商店ATM領到錢，對需要拿到現金的人來説也非常方便。

這個服務的重點其實是在「可以領出現金」這一件事，現在大部分的行動支付，都是電子交易爲主，但電子交易再怎麽厲害，還是無法從手機裏面印出鈔票來，但「ATM受取」就咬住了實體鈔票最後這一哩路，要是需要拿現金的人，應該就會覺得這個服務很好用，也就難離開日本7Bank的服務，這個再綁定便利商店自己的支付APP，很快就可以從上游到下游做到全方位的金融服務包圍消費者。台灣便利商店或許進入金融業務還需要時間，但台灣便利商店要把提款機跟自己的APP整合也是很有可能的，如果可以如此，也就太方便了，金融服務就可以更多元。

日本7-ELEVEN店內擺放7Bank的提款機，開拓「服務收取」新服務，可綁定APP提領電子交易的現金。圖／食力foodNext

地點面：利用多店舖與綿密物流擴展有溫度的「公益產品」

在這次疫情期間，便利商店也發揮强大的功能，縝密的物流網，多店鋪的接點，可以在短時間內幫政府遞送物資到大部分的鄉鎮市，靈活的民間企業將在未來扮演更多的社會公益的角色。

日本便利商店也是如此，印象比較深的是，東北地震之際，不少居民的物質獲得困難，這個時候便利商店就非常重要，災區裡的便利商店在公司的全力支援下，都在短時間內開始運營，提供災區居民購買食品或是用品的一個重要補給基地。

其實不一定是災難才會出現難民，在日常生活中，因為特殊的時空背景，還是有不少隱藏的難民，之前日本媒體時常提到的「購物難民」就是其中之一。在高齡化，再加上年輕人口的都市移動，不少偏郷的高齡人口都面臨到購物困難這個問題，不是住家附近沒有市場，不然就是年紀太大出門不方便。為了解決這個問題，不少日本的零售業者紛紛推出行動超市這個服務。行動超市是不是只有超市業者有在做呢？其實日本大型的便利商店業者也已擁有百台以上的行動超市卡車，對這些購物難民提供服務。

本來以為便利商店的行動超市卡車應該都只有常溫的產品而已，沒想到從負20度、5度、20度、常溫等對應多元的溫度層商品之外，卡車裡面的產品數量也高達150種。特別是比較可以馬上食用的飯糰、三明治、麵包、牛奶、便當等，解決購物難民之日常生活問題。

日本7-ELEVEN為了服務行動不便的長者，派駐移動式販賣車進入住宅區販售商品。（圖片來源：セブン-イレブン・ジャパン官方粉絲團）

看過一個開行動超市卡車的服務員訪談記錄，他提到一天大約會開大約100km，拜訪大約40個地點，有的地方是定點讓大家來購買，有的是直接到連出門都很不方便的顧客家做販賣，有時候甚至高齡顧客有爬上爬下換燈泡之需求發生時，服務員也會額外自動地幫高齡顧客更換燈泡等服務，雖然只是舉手之勞，但卻解決顧客非常困擾的生活問題。他説這些顧客也都喜歡找人聊天，所以都很期待這些行動超市卡車的來訪，而且同地點之居民大部分都有這些購物的困擾，所以一個介紹一個之後，很快地卡車的營業範圍就越來越大。

台灣也開始高齡化，應該不少鄉鎮也潛在這些購物難民，超市業者雖然也可以扮演這些角色，但超市不像便利商店店鋪那麼密集，如果把每個便利商店店鋪當成是活動圓心的話，那便利商店的據點多，能涵蓋區域就能愈大，就可以服務到更多購物難民了。結合商業模式跟社會公益，應該很難找到再比這個更有溫度的business了。

實體商品的差異化才更無可取代

有沒有覺得，無論服務如何數位化，最後還是實體商品的差異化是最難被模仿跟取代的，並且可以透過真正的服務差異，來提高單位產值，並且解決不少消費者的生活煩惱。希望這些服務都可以陸陸續續在台灣升級，讓大家的生活越來越便利。

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