周末水氣稍增 彭啟明：周日可看日環食

連日天氣炎熱，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」說，尤其台北都會中午最高溫，連續兩天都超過37度，花蓮的富源連續三天超過38度，今天預期也是類似的天氣。

他說，這幾天會這麼熱，是受到太平洋高壓盤據的影響，上空盤踞著偏乾的空氣，要下午後雷陣雨都有點困難，而周末開始，高壓稍微減弱，山區會有機會有零星午後陣雨發展機會，逐漸開始靠山區雲量會略增一些。下周的天氣也類似，午後雷陣雨會略增一些，也將持續到端午連假期間，大致上天氣就是典型夏季的天氣型態，下周午後陣雨會略增一些。

彭啟明說，目前梅雨鋒面在長江中下游附近，仍發展非常旺盛，都有顯著的閃電對流及強降雨，未來一周也在長江附近南北略擺盪，離台灣尚有一段距離。

周日可以觀賞日環食，彭啟明說，雖然要看到如戒指般的圈圈，只能到金門、澎湖，或是雲林嘉義台南高雄，南投、花蓮及台東，但其他地方也可以看到日偏食。這是一個相當難得的奇景。

他說，過去我們習慣是天狗食日，現在科學發達，大家都知原因，但太陽被遮住，多數人可能感受不是很強烈，在這兩個多小時內，還是會有許多因太陽減少直射，只能散射，太陽輻射量會顯著減少的情形，這都是以前較少預見的情境，大家可以多觀察比較。

彭啟明說，尤其今年在台灣，很巧合地遇到剛好夏至這一天，太陽直射北回歸線，又遇上日環食，非常典型的天文加上節氣，建議可以親子一起來感受這地球的太陽月亮的連動關係，會更感受到珍惜地球的必要性。

彭啟明說，只是當天會非常的熱，而且非常的曬，15分鐘就會被曬黑或曬傷，尤其受雲量遮蔽較少的沿海附近，靠山區則雲量較多，務必要做好防曬準備。