快訊

金錢豹集團土地賣寶成第二代23億 9年前花10.95億買下

解放軍殺20印軍「狼牙棒」曝光！「使用這種武器很野蠻」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

周末水氣稍增 彭啟明：周日可看日環食

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
連日天氣炎熱，是受到太平洋高壓盤據的影響，上空盤踞著偏乾的空氣。本報資料照片
連日天氣炎熱，是受到太平洋高壓盤據的影響，上空盤踞著偏乾的空氣。本報資料照片

連日天氣炎熱，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」說，尤其台北都會中午最高溫，連續兩天都超過37度，花蓮的富源連續三天超過38度，今天預期也是類似的天氣。

他說，這幾天會這麼熱，是受到太平洋高壓盤據的影響，上空盤踞著偏乾的空氣，要下午後雷陣雨都有點困難，而周末開始，高壓稍微減弱，山區會有機會有零星午後陣雨發展機會，逐漸開始靠山區雲量會略增一些。下周的天氣也類似，午後雷陣雨會略增一些，也將持續到端午連假期間，大致上天氣就是典型夏季的天氣型態，下周午後陣雨會略增一些。

彭啟明說，目前梅雨鋒面在長江中下游附近，仍發展非常旺盛，都有顯著的閃電對流及強降雨，未來一周也在長江附近南北略擺盪，離台灣尚有一段距離。

周日可以觀賞日環食，彭啟明說，雖然要看到如戒指般的圈圈，只能到金門、澎湖，或是雲林嘉義台南高雄，南投、花蓮及台東，但其他地方也可以看到日偏食。這是一個相當難得的奇景。

他說，過去我們習慣是天狗食日，現在科學發達，大家都知原因，但太陽被遮住，多數人可能感受不是很強烈，在這兩個多小時內，還是會有許多因太陽減少直射，只能散射，太陽輻射量會顯著減少的情形，這都是以前較少預見的情境，大家可以多觀察比較。

彭啟明說，尤其今年在台灣，很巧合地遇到剛好夏至這一天，太陽直射北回歸線，又遇上日環食，非常典型的天文加上節氣，建議可以親子一起來感受這地球的太陽月亮的連動關係，會更感受到珍惜地球的必要性。

彭啟明說，只是當天會非常的熱，而且非常的曬，15分鐘就會被曬黑或曬傷，尤其受雲量遮蔽較少的沿海附近，靠山區則雲量較多，務必要做好防曬準備。

彭啟明 日環食

延伸閱讀

日環食全台地圖看這！ 彭啟明分析五階段觀察重點

全民周日瘋日環食！ 彭啟明分析這些地方恐雲多

鸚鵡颱風將形成 彭啟明：中南部尤其恆春半島留意雨勢

天氣炎熱午後雷陣雨 彭啟明：周日鋒面接近

相關新聞

周末水氣稍增 彭啟明：周日可看日環食

連日天氣炎熱，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」說，尤其台北都會中午最高溫，連續兩天都超過37度，花蓮的富...

全台酷熱！ 吳德榮：北部東部將逾37度 不排除再現高溫

太平洋高壓及西南風沉降影響，中央氣象局說，今天中午前後花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。台北市盆地，...

十足目虹彩病毒侵台 16養蝦場撲殺

台灣蝦爆出感染十足目虹彩病毒（DIV1），根據農委會監測統計，全台截至前天為止，共驗出十六場遭感染，其中又以螯蝦場居多，...

安心旅遊補助 6成旅宿加入

端午連假即將到來，是「防疫新生活」啟動後首波面臨的連假，交通部長林佳龍前天召開端午疏運會議，指示強化各運具之間的整合，如...

蘇花改明起提速 最低速限50公里

端午節連假本月25日到28日共4天，公路總局預估，蘇花路廊車潮將大爆發，單日可能達1.8萬輛次，比清明節連假還多，首日凌...

健康你我他／利用蚊子向光性 一拍搞定

每年驚蟄過後，蟲蟻大量繁殖，造成居家的不安，如果家中有小孩及老人，看見他們「滿頭包」的模樣更是心疼。

防中暑 有分陽暑、陰暑

時序入夏，氣溫節節升高，慎防中暑！中醫師陳潮宗說，中暑分為「陽暑」和「陰暑」，盡量多喝水、進出冷氣房加件薄外套，避免中暑...

名醫與疾病的對話／「等死」這句話把我敲醒 陳淑媜挺過2癌重生

「我是定期自我檢查而發現乳癌的患者。」陳淑媜說，「我不想讓一個壞細胞在自己身上，我當時跟主治醫師說，如果是惡性，就請在外...

威力彩連37摃 下周一頭獎上看9.2億元

威力彩連續36期摃龜後，今晚威力彩頭獎8.5億元。台彩今晚間表示，今晚頭獎未開出，創下連37摃紀錄，下期、6月22日開獎...

晚期肺腺癌轉移至卵巢 標靶藥納健保讓女鋼琴師延命

晚期肺癌患者治療上出現新契機。42歲陳女士八年前因月事遲遲未來，起初以為懷第二胎，但就醫檢查竟是卵巢有10公分大腫瘤，經...

蘇花改成第一條設最低速限省道 7月1日起取締龜速車

蘇花改治龜速車，蘇澳東澳段、南澳和平段、和中和仁段後天（20日）起最高速限由60公里提高到70公里，但設最低速限50公里...

企業選才重洗牌 跨領域、人文素養吃香

「面對疫情，未來人才更需要有勇氣不怕迷路！」台大18日邀請各企業代表舉辦「人才培育與發展」座談會，校長管中閔提醒，學生需增加如程式編碼與大數據分析等跨領域能力。Google台灣總經理林雅芳強調，有創意及不怕挑戰的跨領域人才，是疫情後企業面臨不確定性最需要的。

熱門新聞

安心旅遊7月上路每房補助1千離島再加碼 配合旅館看這

日環食全台地圖看這！ 彭啟明分析五階段觀察重點

日狂銷200萬台！全聯點換購BRUNO電烤盤再回歸 2千有找

搶買任天堂Switch、《動物森友會》動作快！網購618整點限量開賣時間快設鬧鐘

吃粽子不宜配西瓜和這類食物 嚴重恐胃食道逆流

從害怕到搶著看 孫維新：日食曾終止戰爭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。