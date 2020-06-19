聽新聞
test
0:00 / 0:00
全台酷熱！ 吳德榮：北部東部將逾37度 不排除再現高溫
太平洋高壓及西南風沉降影響，中央氣象局說，今天中午前後花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。台北市盆地，南投縣、宜蘭縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台東縣，新北市，基隆市及高雄市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天低層的暖氣團籠罩，大氣穩定，各地晴朗酷熱，北部、東部的氣溫將升至37度以上，不排除再現高溫；紫外線達危險級；要注意防曬、防中暑。
今天山區午後有小範圍局部短暫陣雨的機率。北部24至37度、中部23至36度、南部23至36度、東部23至38度。
他說，明天至下周一滯留鋒在北部海面徘徊，台灣大氣不穩定度略提高，清晨陸風與西南風的輻合作用，西南部沿海偶有零星短暫降雨的機率，午後山區有局部陣雨或雷雨，少部分鄰近平地有受影響的機率。台灣仍在暖氣團內，天氣持續高溫炎熱。
他說，周日日環食的天象，因台灣本島下午雲層增多，雲嘉南及台東近山區略受干擾，沿海平原影響不大；而金門及澎湖則都是適合的天氣；不過，要注意各地高溫炎熱，要防曬、防中暑。
他說，下周二至周四滯留鋒並未南下，天氣持續高溫炎熱；水氣增多，降雨亦較明顯，清晨陸風與西南風的輻合作用，西南部沿海有局部短暫陣雨，午後亦有局部陣雨或雷雨的機率。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言