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全台酷熱！ 吳德榮：北部東部將逾37度 不排除再現高溫

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
太平洋高壓及西南風沉降影響，中央氣象局說，今天中午前後花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。圖／取自氣象局網站
太平洋高壓及西南風沉降影響，中央氣象局說，今天中午前後花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。圖／取自氣象局網站

太平洋高壓及西南風沉降影響，中央氣象局說，今天中午前後花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。台北市盆地，南投縣、宜蘭縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台東縣，新北市，基隆市及高雄市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天低層的暖氣團籠罩，大氣穩定，各地晴朗酷熱，北部、東部的氣溫將升至37度以上，不排除再現高溫；紫外線達危險級；要注意防曬、防中暑。

今天山區午後有小範圍局部短暫陣雨的機率。北部24至37度、中部23至36度、南部23至36度、東部23至38度。

他說，明天至下周一滯留鋒在北部海面徘徊，台灣大氣不穩定度略提高，清晨陸風與西南風的輻合作用，西南部沿海偶有零星短暫降雨的機率，午後山區有局部陣雨或雷雨，少部分鄰近平地有受影響的機率。台灣仍在暖氣團內，天氣持續高溫炎熱。

他說，周日日環食的天象，因台灣本島下午雲層增多，雲嘉南及台東近山區略受干擾，沿海平原影響不大；而金門及澎湖則都是適合的天氣；不過，要注意各地高溫炎熱，要防曬、防中暑。

他說，下周二至周四滯留鋒並未南下，天氣持續高溫炎熱；水氣增多，降雨亦較明顯，清晨陸風與西南風的輻合作用，西南部沿海有局部短暫陣雨，午後亦有局部陣雨或雷雨的機率。

今天低層的暖氣團籠罩，大氣穩定，各地晴朗酷熱。記者楊德宜／攝影
今天低層的暖氣團籠罩，大氣穩定，各地晴朗酷熱。記者楊德宜／攝影

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