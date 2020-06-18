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檢查基底細胞癌 用照的也可以

聯合報 / 記者韋麗文／即時報導

檢查基底細胞癌，用照的也可以！國人自行研發的「非侵入式高解析活體光學同調斷層掃描儀」，可以即時影像顯現人體皮膚結構組織，皮膚科醫師運用於基底細胞癌的診斷，顯示細胞解析度與傳統病理切片有高度的可比性，今年也將向美國FDA提出申請，進軍國際市場。

由台灣大學光電所教授黃升龍獨創的 「晶體光纖寬頻光源技術」，經國內生技業者開發，成為可以協助皮膚癌診斷的利器，具細胞等級的高解析度，並以即時影像顯現人體皮膚組織結構，協助醫生進行非侵入性的臨床研究與輔助診斷。

由於歐美國家的皮膚癌盛行率較高，因此由國人自主開發的「非侵入式高解析活體光學同調斷層掃描儀 ApolloVue® S100」影像系統，已經正式向美國食品藥物管理局（FDA）送件申請醫療器材上市許可，預計最快第四季取證，為台灣的醫界在結合光學應用的超高階醫材一個領先全球的機會，扮演領頭羊關鍵地位。

此外，在亞洲，除了皮膚疾病之外，醫美市場的皮膚照護應用也是發展方向。未來更計劃將該技術延伸開發到眼科等疾病，或即時手術用於顯像系統 (如手持式裝置、內視鏡系統等)。

安盟生技執行長馬永霖表示，過去，在皮膚疾病的診斷與治療流程上，經常需要依靠病理切片檢查，對於經常需要追蹤的病患，不啻是一大壓力。透過影像技術的提升，多維度影像資訊，可以提供皮膚科、病理科或是外科的臨床輔助需求。

生技 皮膚科 醫美

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