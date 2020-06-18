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晚期肺腺癌轉移至卵巢 標靶藥納健保讓女鋼琴師延命

聯合報 / 記者簡浩正／台北即時報導
健保署去年底，給付最新的ALK標靶藥物，只要符合肺癌晚期、ALK基因突變者，經醫師申請就可使用，讓患者減輕龐大經濟負擔。胸腔、肺癌等學會醫師齊呼籲，病友不要放棄治療。記者簡浩正／攝影
健保署去年底，給付最新的ALK標靶藥物，只要符合肺癌晚期、ALK基因突變者，經醫師申請就可使用，讓患者減輕龐大經濟負擔。胸腔、肺癌等學會醫師齊呼籲，病友不要放棄治療。記者簡浩正／攝影

晚期肺癌患者治療上出現新契機。42歲陳女士八年前因月事遲遲未來，起初以為懷第二胎，但就醫檢查竟是卵巢有10公分大腫瘤，經手術切除後，透過病理報告才發現肺腺癌轉移，切片證實腫瘤已轉移腦部多處，進一步透過基因檢查，更查出為罕見的ALK基因，因當年沒合適標靶藥物，當下只能先以化療方式治療。

而後，陳女士在台大胸腔科主治醫師廖唯昱推薦下，加入ALK陽性抑制劑臨床試驗，存活至今超過八年，更陪伴小孩長大；而此標靶藥近期也獲健保署給付，可用於患者第一線治療，與國際同步接軌。

重獲新生的陳女士今出席道出感謝，更以鋼琴演奏一曲，象徵譜出她的生命新樂章。

台灣肺癌學會理事長、北榮胸腔部主任陳育民表示，據衛福部公布2019年十大死因，癌症連續38年居冠，而其中最致命的癌症則是肺癌，平均1小時3分15秒就有一人死於肺癌，每年新增數破1萬4000人，且死亡人數也高達9000多人。

陳育民說，肺癌依照細胞型態，可分為小細胞肺癌與非小細胞肺癌，臨床上約87%患者都是非小細胞肺癌，小細胞肺癌佔近一成。不過因肺癌早期無明顯症狀、不好發現，患者確診時超過六成已屬晚期，如何幫助患者延長存活期，且讓患者吃得起標靶藥物，是治療晚期肺癌的目標。

台灣胸腔暨重症加護醫學會秘書長、高雄長庚胸腔內科主治醫師王金洲表示，肺癌在治療上，依照細胞型態與基因變異決定，其中非小細胞肺癌在國人常見的突變基因為EGFR，已有許多標靶藥物可選擇。

他說，而EGFR無突變的族群裡，若為ALK基因突變的患者，目前也已有數種標靶藥物問世，包含新一代的ALK標靶藥物；美國癌症年會本月所發表的長期追蹤結果顯示，新一代ALK標靶藥物用於第一線治療，其五年存活率可達62.5%，較前一代藥物高。

不過廖唯昱也表示，此藥部分患者會有便秘、體重增加、胃口更好等副作用，但透過適度運動應就能改善。

王金洲說，而健保署去年底，也給付此款最新的ALK標靶藥物，作為ALK基因突變的非小細胞肺癌患者於第一線治療使用。只要符合肺癌晚期、ALK基因突變者，經醫師申請就可使用，讓患者減輕龐大經濟負擔。他呼籲，肺癌已不是無藥可救，病友不要放棄治療。

重獲新生的陳女士（右）今出席道出感謝，說存活至今超過八年，更陪伴小孩長大。記者簡浩正／攝影
重獲新生的陳女士（右）今出席道出感謝，說存活至今超過八年，更陪伴小孩長大。記者簡浩正／攝影
接受肺癌治療重獲新生的患者陳女士，今以鋼琴演奏一曲，象徵譜出她的生命新樂章。記者簡浩正／攝影
接受肺癌治療重獲新生的患者陳女士，今以鋼琴演奏一曲，象徵譜出她的生命新樂章。記者簡浩正／攝影
台灣胸腔暨重症加護醫學會秘書長王金洲表示，肺癌在治療上，依照細胞型態與基因變異決定，其中非小細胞肺癌中若為ALK基因突變的患者，目前有新一代的ALK標靶藥物，其五年存活率可達62.5%。記者簡浩正／攝影
台灣胸腔暨重症加護醫學會秘書長王金洲表示，肺癌在治療上，依照細胞型態與基因變異決定，其中非小細胞肺癌中若為ALK基因突變的患者，目前有新一代的ALK標靶藥物，其五年存活率可達62.5%。記者簡浩正／攝影

肺癌 患者 基因

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