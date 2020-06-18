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蘇花改成第一條設最低速限省道 7月1日起取締龜速車

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
蘇花改今年全線通車，為治龜速車，設最低速限50公里，明天（20日）上路，全台灣第一條設最低速限的省道，預計7月1日起取締龜速車並開罰。圖／公路總局提供
蘇花改今年全線通車，為治龜速車，設最低速限50公里，明天（20日）上路，全台灣第一條設最低速限的省道，預計7月1日起取締龜速車並開罰。圖／公路總局提供

蘇花改治龜速車，蘇澳東澳段、南澳和平段、和中和仁段後天（20日）起最高速限由60公里提高到70公里，但設最低速限50公里，開車時速不能低於50公里，成為全台灣第一條設最低速限的省道。宜蘭縣警察局交通隊指出，從7月1日起取締龜速車與開罰，違者以超速開罰1200元。

公路總局完成公告，蘇花改路段「蘇澳～東澳段（即104公里980公尺到112公里960公尺處）」、「南澳～和平段（125公里576公尺到143公里802公尺處）」、「和中～和仁段（149公里145公尺～154公里854公尺），從6月20日起，速限調整至每小時70公里，並設置最低速限每小時50公里，設最低限速為治龜速車。今年在清明連假中試辦，端午連假前上路。

龜速車怎麼抓？宜蘭縣警察局交通隊今天指出，超速有測速桿，而取締龜速則需要用雷射槍測速，開太快超速，依超速多少公里級距，違規輕重，可罰1200元到2萬4千元，龜速車則低於最低速限行駛，一樣是超速，開罰1200元。

南澳 警察 連假

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