企業選才重洗牌 跨領域、人文素養吃香

「面對疫情，未來人才更需要有勇氣不怕迷路！」台大18日邀請各企業代表舉辦「人才培育與發展」座談會，校長管中閔提醒，學生需增加如程式編碼與大數據分析等跨領域能力。Google台灣總經理林雅芳強調，有創意及不怕挑戰的跨領域人才，是疫情後企業面臨不確定性最需要的。

實務大於理論

台大校長管中閔18日表示，疫情的衝擊使得職場生態也隨著變化，疫情限制實體接觸的產業，內需服務業也受創嚴重。但他認為，危機就是轉機，遠距與線上服務、電商、外送及遊戲業相對受惠，這本來也就是企業因應全球化趨勢的方法。學生則需趁這段時間加強缺乏的部分，如網路、程式編碼與大數據分析等技能。

「氣候變遷是人類最大的挑戰。」生農學院院長盧虎生表示，已著重培養學生視野能夠符合聯合國永續發展願景SDG的核心。管理學院院長胡星陽則說，未來的人才應該是能夠在跨領域及解決問題上有更亮眼的表現，要有能夠將在地資源整合的能力。

社科院院長王泓仁強調，其系所學生除了資料科學及化學分析等專業能力外，也參與跟企業合作的實務連結，他說：「不能只讓學生停在理論的架構，對於跨國文化的比較及理解著力較深，在做跨國企業的人力資源服務等工作也能有很好的成績。」

人文素養是關鍵

「企業需要具有國際觀的人才。」台達電人資長陳啟禎表示，公司近期幾年花很多心力在自動化及基礎設施的轉變，不單只提供產品服務，包括像跟電資學院合作送學生至全球實習的計劃，這些方式都可以讓企業晉用更多人才。

針對應屆畢業生的求職處境，陳啟禎表示，後疫情時代人力需求反而愈來愈緊迫，人才需求也持續增加中，許多招募活動從線下轉為線上，「數位能力是這時代面試者須展現的能力。」除此之外，企業也期待看到學生的專業度以及對事物的洞察能力，如果能在簡歷及面談中清楚傳達個人訊息，更有機會嶄露頭角。

玉山金控人資長王志成則強調，內在的自信、承諾及貢獻等3C原則，是企業未來最重要的考量。他表示，「其實外在的表現很好訓練，內在的人格特質是未來企業進駐校園觀察的重點。」企業將拉長時間觀察應屆畢業生是否具有人文素養、關注環保及具社會責任等特質。

不怕未知的勇氣

Google總經理林雅芳表示，有提前佈局視野的及不怕未知數的心是公司所尋覓的人才。她說，在後疫情時代沒有人知道有什麼樣固定的方法去解決問題，「不是要人跟你說怎樣走不會迷路，應該是說我不怕迷路。」如此好的工作倫理，加上有韌性的解決問題態度，是新時代人才非常重要的特質。

「產業已經因為AI智能發展而大幅減少人力。」製藥大廠輝瑞副總經理薛光楊則指出，許多產業已經因為智慧化而減少人力，需要用的人真的不多，「擁有卓越知識、勇氣、喜悅等特質的人公司會特別留下。」他表示，並不希望員工在企業裡僅埋頭工作，也要像疫情期間在家工作時一樣輕鬆，「要有玩遊戲的態度。」

【更多精采內容，詳見 】