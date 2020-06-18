僅三趟！暑期鐵道旅遊首發 仲夏寶島號蒸汽火車明開賣

眾所期待的旅遊盛事來了。台鐵局說，2020年仲夏寶島號蒸汽列車明上午9時開賣。今年度由有貴婦人之稱的CT273蒸汽機車頭聯掛六節莒光號冷氣車廂行駛玉里開往台東，共開行三趟次─7月18日、7月25日、8月1日，沿途停靠玉里、富里、池上、關山、山里、台東等站 。

台鐵局說，身為軌道觀光旅遊的火車頭，今年暑期特別推出期間限定仲夏寶島號破盤價，每張票單一售價僅888元整（原價1688元）憑車票於搭乘日當天，還可獲得2020年精美特製的紀念套票，僅次一檔。

台鐵局說，今年度除拜訪有稻米之鄉美譽的富里外，再加碼自行車聖地關山、傳說中到不了的秘境小站山里與鐵道作家劉克襄推薦的白色小教堂等地，民眾在飽覽花東地區田野山嵐相互輝映景致之際，又可享受各站特色小農市集及舊台鐵日式建築復古人文風情。

台鐵局說，為精進轉乘服務措施，旅客可於官網同一訂票頁面購買仲夏寶島號及樹林往玉里的普悠瑪接駁列車車票，相關行程及詳細購票須知請參閱官網