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直擊敘利亞、羅興亞、南蘇丹疫情慘況 展望會籲捐款

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
凡捐款3000元，台灣世界展望會將贈送一組手工限量全真皮「give a nice day手環」，限量1000組。圖／台灣世界展望會提供
凡捐款3000元，台灣世界展望會將贈送一組手工限量全真皮「give a nice day手環」，限量1000組。圖／台灣世界展望會提供

6月20日「世界難民日」前夕，台灣世界展望會舉辦「第31屆飢餓三十人道救援行動『世界難民日』線上記者會」，邀敘利亞、孟加拉、南蘇丹第一線工作人員，透過遠端連線分享三地難民營的第一手景況，以及面對疫情衝擊，如何導致當地情況更加嚴峻。展望會也呼籲民眾響應捐款支持，一起關懷脆弱難民兒童。

世界展望會敘利亞人道危機回應總監喬翰‧穆伊吉（Johan Mooij）說，面對今年突如其來的疫情，加上國內持續的動亂、基礎設施不完善、通貨膨脹、以及聯合國跨境救援遭否決等因素，讓世界展望會在敘利亞的服務工作面臨諸多挑戰。

他指出，從今年4月起，已有50萬名敘利亞人民被迫離開家園，多數人被困在土耳其邊境，這些脆弱家庭雖在戰火轟炸中倖存生還，如今卻要面臨嚴冬低溫、水患侵襲等新的威脅。

孟加拉世界展望會羅興亞難民回應公共關係處長凱倫‧何墨（Karen Homer）則分享世界展望會在於難民營提倡性別防治暴力工作，也提供營養和水資源暨衛生等服務方案，避免新冠肺炎傳遞。

不過，他表示，目前孟加拉的疫情嚴重，雖然難民營中只有38起確診案例，但是檢測人數並不多，許多人擔心確診會被迫和家人隔離而未接受檢測；而難民營中極低的識字率，也使防疫的宣導更加困難。

南蘇丹世界展望會會長梅斯分‧洛哈（Mesfin Loha）也提到，戰亂導致約750萬人面臨飢餓，目前南蘇丹至少360萬人無法獲得基本醫療服務，國內2300間醫院更有超過半數無法實際營運，新冠肺炎疫情則可能導致全國醫療體系崩潰，讓醫療危機雪上加霜。

在世界難民日前夕，台灣世界展望會特別呼籲大眾一起關心脆弱難民兒童，捐款支持「give a nice day脆弱國家人道援助計畫」，投入世界展望會在剛果、敘利亞、南蘇丹等難民營的飲水及衛生服務工作，使難民獲得安全飲用水及基本衛生服務。

難民 世界展望會 南蘇丹

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