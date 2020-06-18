影／YouBike2.0雙北不同調！新北自推無樁式單車

新北市驚傳不再續約YouBike，未來騎車往返雙北兩地的民眾恐怕無法享受甲地乙還的服務。由於台北市的YouBike將從現行1.0版逐步汰換成2.0版，且1.0版與2.0版的YouBike車柱互不相容，已經投入9億經費建置YouBike1.0的新北市，考量重新採購車輛及車柱的成本後，決定不跟進北市YouBike升級2.0，另外推出無樁式單車「Moovo」，未來只要透過手機綁定帳號，就能享受騎乘服務。新北市長侯友宜表示，升到2.0版要花費很大的預算，錢能不能花在刀口，或是有更新的方式替代，都會謹慎的評估。

不過無樁式單車也非紀錄優良，先前oBike所留下的爛攤子，曾讓雙北市長很傷腦筋，「整個城市都是我的停車場」的營運方式，還被民眾戲稱是城市毒瘤。新北市交通局長鍾鳴時拍胸脯保證，雖然MOOVE採無樁式，但仍有電子虛擬圍籬，限定民眾借還車地點，因此不會再發生Obike亂象。台北市長柯文哲坦言，雙北共享單車系統不一樣，「是有些麻煩」，要想一下怎麼因應。

對於新北不再續約YouBike2.0，民眾吳先生則說對於往來雙北，需要甲地乙還的人來說，真的比較麻煩。李先生也質疑車輛管理問題，否則車子被丟到河中找不回來，廠商也不清理，恐會再重演oBike的噩夢。