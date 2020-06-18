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可可豆殼茶有望年底上市 食藥署批准豆殼做食品原料
可可豆是常見的巧克力原料，但現在連豆殼都可以拿來泡茶囉！衛福部食藥署今天預告「食品原料可可（Theobroma cacao）豆殼使用限制及標示規定」草案，過去不曾用來作為食物原料的可可豆殼，未來可使用作為茶包泡茶。
「可可豆殼」是可可樹種子（可可豆）在處理過程中所產生的農業副產物，一般在可可豆烘焙前或烘焙後，會與胚芽一起移除。
食藥署食品組科長廖家鼎表示，台灣有不少可可農，為了提升可可的經濟利用價值，因此農委會向衛福部申請副產品「可可豆殼」作為食品原料，以製成茶包供作泡茶使用。
廖家鼎說，由於過去台灣並未將可可豆殼作為食品原料，且無相關食品，因此經過「非傳統性食品原料申請作業指引」的評估程序及衛福部「食品衛生安全與營養諮議會」的專家評估後，認為作為茶包泡茶並無疑慮。
然而可可豆殼茶仍有可可鹼存在，類似咖啡因。因此為了安全起見，廖家鼎說，草案加上兩個但書，一是僅能做成茶包、二是外包裝必須加上標示警語「 孩童、孕婦及授乳者應避免食用」；不過含量低，一般人食用並無問題。
廖家鼎說，本草案預告評論期為60天，以蒐集各界意見，順利的話，預計最快可在年底前看到可可豆殼茶在市面上販售。
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