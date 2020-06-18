快訊

登山失聯11天獲救...楊欣正曾絕望 鞭炮、獵槍聲燃起希望

致癌物胃藥風波再起 720萬粒悅擬停膜衣錠急下架

中央社 / 台北18日電

致癌物胃藥風波再起，國際最新研究發現胃藥「雷尼替丁」放愈久、致癌物NDMA愈多。食藥署5月要求全台藥廠自主檢驗，首波檢驗結果出爐，720萬粒悅擬停膜衣錠150毫克急下架。

藥品含致癌物事件延燒，2018年冰島藥廠檢驗委託中國大陸浙江華海製藥公司製造的一款降血壓藥成分纈沙坦（Valsartan），驗出有致癌疑慮的不純物「N-亞硝基二甲胺」（NDMA），全台緊急下架相關成分藥品。

此後再爆恐有其他藥品製程中也有較高風險生成NDMA，直到去年9月國際知名藥廠生產的胃藥「善胃得」主要成分「雷尼替丁」（ranitidine）也被發現含NDMA，食藥署緊急下架全台38款藥品，直到檢驗合格才能再次上架。

不料，時隔逾半年，胃藥NDMA事件又死灰復燃。衛生福利部食品藥物管理署藥品組簡任技正黃琴喨今天告訴中央社記者，藥品NDMA事件爆發後，國際間經一段時間研究，今年5月發布最新研究結果顯示，雷尼替丁成分藥品放愈久、生成的NDMA量恐愈來愈多，因此立即發函全台各藥廠，要求業者針對市售含雷尼替丁成分藥品進行逐批自主檢驗。

黃琴喨說，6月11日首次接獲中化裕民健康事業股份有限公司通報，旗下藥品「悅擬停膜衣錠150毫克」有10批、共有多達720萬顆藥品驗出NDMA超標，緊急自主下架。下架批號包括：E720058、E720059、E720060、E720061、E720062、E720063、E720109、E720116、E720119、E720120。

黃琴喨指出，由於近期各藥廠檢驗結果可能陸續出爐，近期恐有更多胃藥將下架回收，相關回收作業將於1個月內完成。

食藥署 冰島

延伸閱讀

掃了再買！這2款健康管理、食品安全App必下載

買債券ETF 掌握八要點

12款感冒藥恐致心悸 食藥署要求下架

感冒藥成分恐致心悸 12款藥遭下架

相關新聞

影／YouBike2.0雙北不同調！新北自推無樁式單車

新北市驚傳不再續約YouBike，未來騎車往返雙北兩地的民眾恐怕無法享受甲地乙還的服務。由於台北市的YouBike將從現...

企業選才重洗牌 跨領域、人文素養吃香

「面對疫情，未來人才更需要有勇氣不怕迷路！」台大18日邀請各企業代表舉辦「人才培育與發展」座談會，校長管中閔提醒，學生需增加如程式編碼與大數據分析等跨領域能力。Google台灣總經理林雅芳強調，有創意及不怕挑戰的跨領域人才，是疫情後企業面臨不確定性最需要的。

僅三趟！暑期鐵道旅遊首發 仲夏寶島號蒸汽火車明開賣

眾所期待的旅遊盛事來了。台鐵局說，2020年仲夏寶島號蒸汽列車明上午9時開賣。今年度由有貴婦人之稱的CT273蒸汽機車頭...

直擊敘利亞、羅興亞、南蘇丹疫情慘況 展望會籲捐款

6月20日「世界難民日」前夕，台灣世界展望會舉辦「第31屆飢餓三十人道救援行動『世界難民日』線上記者會」，邀敘利亞、孟加...

可可豆殼茶有望年底上市 食藥署批准豆殼做食品原料

可可豆是常見的巧克力原料，但現在連豆殼都可以拿來泡茶囉！衛福部食藥署今天預告「食品原料可可（Theobroma caca...

荔枝椿象新剋星 淡紫菌具80%消滅率

農委會新開發的淡紫菌，可消滅至少80%的荔枝椿象！農委會18日發布微生物農藥「淡紫菌TCTeb01菌株」，可有效防治危害荔枝、龍眼的荔枝椿象。台中農改場場長李紅曦說，過去都是用農藥或是徒手拆除椿象的卵，除有食安風險也非常的累，現在有這種菌，搭配農藥噴灑，可望有效降低農藥用量且增加防治效益。

鬼門關前被救回 新冠重病友滿懷感謝

「昏迷了30多天終於醒來，真的很感謝醫護人員的照顧！」台大醫院18日召開記者會，請來新冠肺炎重症康復、一度死亡率高達85%的病患A分享經驗，他坐在輪椅上、仍需要氧氣瓶輔助，虛弱的表示，他很感謝醫護人員在他出負壓病房時，排排站大喊他的名字，要他撐下去，令他非常感動。

交通部協助近千家業者共度難關 融資貸款突破730億

今年受疫情影響交通及觀光產業受創嚴重，交通部已於2月陸續推出紓困1.0及2.0方案，並透過專案紓困貸款讓業者能儘速取得維...

白因子清潔液廣告宣稱可抗菌 涉誇大不實可罰4萬元

疫情期間，洗淨品牌白因子推「肌膚清潔防護液」廣告宣稱可抗菌，新北市衛生局接到民眾檢舉，將業者相關產品跟檢測報告送食藥署，...

影／山貓森林啟動16年 群眾募資買22土地救生態

台中市文山社大、大肚山學會、山貓森林團體今天在台中召開記者會，大肚山學會召集人、山貓森林計畫主持人吳金樹表示，山貓森林計...

持續高溫炎熱 民眾戲水降暑

今天持續受太平洋高壓影響，高溫炎熱天氣依舊，氣象局也持續針對花蓮地區發布紅色高溫燈號（連續3天38度以上）、台北市發布橙...

同婚未準用「姻親」 遇家暴無法聲請保護令

勵馨基金會「多重歧視性別暴力防治中心」，迄今成立滿1周年，勵馨今指出，這1年來服務45名個案、2142人次，求助者遭遇問...

熱門新聞

安心旅遊7月上路每房補助1千離島再加碼 配合旅館看這

日環食全台地圖看這！ 彭啟明分析五階段觀察重點

搶買任天堂Switch、《動物森友會》動作快！網購618整點限量開賣時間快設鬧鐘

今明炎熱恐逾37度！ 吳德榮：不排除再創今年高溫紀錄

貸款推銷員聽到「這句話」秒掛電話 他傻眼：錯了嗎？

睡不好渾身不舒服檢查沒問題 醫師：可能自律神經失調

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。