致癌物胃藥風波再起 720萬粒悅擬停膜衣錠急下架

致癌物胃藥風波再起，國際最新研究發現胃藥「雷尼替丁」放愈久、致癌物NDMA愈多。食藥署5月要求全台藥廠自主檢驗，首波檢驗結果出爐，720萬粒悅擬停膜衣錠150毫克急下架。

藥品含致癌物事件延燒，2018年冰島藥廠檢驗委託中國大陸浙江華海製藥公司製造的一款降血壓藥成分纈沙坦（Valsartan），驗出有致癌疑慮的不純物「N-亞硝基二甲胺」（NDMA），全台緊急下架相關成分藥品。

此後再爆恐有其他藥品製程中也有較高風險生成NDMA，直到去年9月國際知名藥廠生產的胃藥「善胃得」主要成分「雷尼替丁」（ranitidine）也被發現含NDMA，食藥署緊急下架全台38款藥品，直到檢驗合格才能再次上架。

不料，時隔逾半年，胃藥NDMA事件又死灰復燃。衛生福利部食品藥物管理署藥品組簡任技正黃琴喨今天告訴中央社記者，藥品NDMA事件爆發後，國際間經一段時間研究，今年5月發布最新研究結果顯示，雷尼替丁成分藥品放愈久、生成的NDMA量恐愈來愈多，因此立即發函全台各藥廠，要求業者針對市售含雷尼替丁成分藥品進行逐批自主檢驗。

黃琴喨說，6月11日首次接獲中化裕民健康事業股份有限公司通報，旗下藥品「悅擬停膜衣錠150毫克」有10批、共有多達720萬顆藥品驗出NDMA超標，緊急自主下架。下架批號包括：E720058、E720059、E720060、E720061、E720062、E720063、E720109、E720116、E720119、E720120。

黃琴喨指出，由於近期各藥廠檢驗結果可能陸續出爐，近期恐有更多胃藥將下架回收，相關回收作業將於1個月內完成。