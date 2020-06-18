快訊

登山失聯11天獲救...楊欣正曾絕望 鞭炮、獵槍聲燃起希望

退休才知罹患塵肺症 醫助七旬隧道工獲職災給付

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
從事隧道、採礦、陶瓷、打石等工作的勞動者為罹患塵肺症的高風險群。圖／本報資料照，示意圖非當事人
從事隧道、採礦、陶瓷、打石等工作的勞動者為罹患塵肺症的高風險群。圖／本報資料照，示意圖非當事人

南投縣國姓鄉78歲張姓老翁過去從事隧道工程，長時間暴露在粉塵彌漫的環境，年過6旬出現呼吸困難。近年症狀加劇，赴台中榮總埔里分院才確診為塵肺症，判定與職業有關；他雖已退休，院方仍協助申請職災認定，且通過獲失能給付。

台中榮總埔里分院指出，與總院職業醫學科合作，自去年11月至今，接連認定4名職業性塵肺症患者，並協助申請職業病失能給付，2人已獲通過。

埔榮胸腔科主任王俊杰說，塵肺症是一種肺部纖維化疾病，從事隧道、採礦、陶瓷、打石等勞工為高風險群，因長期吸入二氧化矽粉塵，卻無法分解，導致細胞死亡，惡性循環下，造成肺部纖維細胞增生，形成纖維性結節，且無法康復。

張姓老翁開鑿隧道長達26年，後期雖轉職，但粉塵對肺部已造成不可逆傷害。60歲時發現自己稍活動就氣喘吁吁，近3年症狀加劇，連走平路或從坐站起都呼吸困難，就醫確診是塵肺症，透過氣管擴張劑和氧氣治療，生活品質才獲改善。

但王表示，塵肺症對肺的傷害無法治癒，重症患者得靠氧氣輔助，而長期治療也是一筆開銷；台中榮總職業醫學科主任詹毓哲團隊因此協助提供完整職業病報告書，協助張翁與縣府社勞處申請勞保職業病相關給付，以減輕家庭經濟負擔。

埔榮則表示，勞動部去年10月公告「呼吸防護計畫及採行措施」，預計將在7月1日施行，未來僱主須提供勞工適當的呼吸防護具，並改善施工環境；也呼籲勞工應落實定期健檢，若有呼吸急促、易喘等症狀，應盡速就醫接受檢查或治療。

南投縣國姓鄉78歲張姓隧道工退休後才發現罹患塵肺症，埔榮協助他取得職災給付。程記者賴香珊／攝影
南投縣國姓鄉78歲張姓隧道工退休後才發現罹患塵肺症，埔榮協助他取得職災給付。程記者賴香珊／攝影

台中榮總 患者 老翁

延伸閱讀

貧血的人注意囉！黑芝麻跟葡萄乾，哪個鐵質含量高？營養師來解答

煮飯油煙竟釀罹癌危機？！專家籲：預防肺癌必做2動作

工作場所不慎受傷 可持職災醫療單免費就醫

影／電子煙碰不得 48歲男上癮了花4個月才戒掉

相關新聞

影／YouBike2.0雙北不同調！新北自推無樁式單車

新北市驚傳不再續約YouBike，未來騎車往返雙北兩地的民眾恐怕無法享受甲地乙還的服務。由於台北市的YouBike將從現...

企業選才重洗牌 跨領域、人文素養吃香

「面對疫情，未來人才更需要有勇氣不怕迷路！」台大18日邀請各企業代表舉辦「人才培育與發展」座談會，校長管中閔提醒，學生需增加如程式編碼與大數據分析等跨領域能力。Google台灣總經理林雅芳強調，有創意及不怕挑戰的跨領域人才，是疫情後企業面臨不確定性最需要的。

僅三趟！暑期鐵道旅遊首發 仲夏寶島號蒸汽火車明開賣

眾所期待的旅遊盛事來了。台鐵局說，2020年仲夏寶島號蒸汽列車明上午9時開賣。今年度由有貴婦人之稱的CT273蒸汽機車頭...

直擊敘利亞、羅興亞、南蘇丹疫情慘況 展望會籲捐款

6月20日「世界難民日」前夕，台灣世界展望會舉辦「第31屆飢餓三十人道救援行動『世界難民日』線上記者會」，邀敘利亞、孟加...

可可豆殼茶有望年底上市 食藥署批准豆殼做食品原料

可可豆是常見的巧克力原料，但現在連豆殼都可以拿來泡茶囉！衛福部食藥署今天預告「食品原料可可（Theobroma caca...

荔枝椿象新剋星 淡紫菌具80%消滅率

農委會新開發的淡紫菌，可消滅至少80%的荔枝椿象！農委會18日發布微生物農藥「淡紫菌TCTeb01菌株」，可有效防治危害荔枝、龍眼的荔枝椿象。台中農改場場長李紅曦說，過去都是用農藥或是徒手拆除椿象的卵，除有食安風險也非常的累，現在有這種菌，搭配農藥噴灑，可望有效降低農藥用量且增加防治效益。

鬼門關前被救回 新冠重病友滿懷感謝

「昏迷了30多天終於醒來，真的很感謝醫護人員的照顧！」台大醫院18日召開記者會，請來新冠肺炎重症康復、一度死亡率高達85%的病患A分享經驗，他坐在輪椅上、仍需要氧氣瓶輔助，虛弱的表示，他很感謝醫護人員在他出負壓病房時，排排站大喊他的名字，要他撐下去，令他非常感動。

交通部協助近千家業者共度難關 融資貸款突破730億

今年受疫情影響交通及觀光產業受創嚴重，交通部已於2月陸續推出紓困1.0及2.0方案，並透過專案紓困貸款讓業者能儘速取得維...

白因子清潔液廣告宣稱可抗菌 涉誇大不實可罰4萬元

疫情期間，洗淨品牌白因子推「肌膚清潔防護液」廣告宣稱可抗菌，新北市衛生局接到民眾檢舉，將業者相關產品跟檢測報告送食藥署，...

影／山貓森林啟動16年 群眾募資買22土地救生態

台中市文山社大、大肚山學會、山貓森林團體今天在台中召開記者會，大肚山學會召集人、山貓森林計畫主持人吳金樹表示，山貓森林計...

持續高溫炎熱 民眾戲水降暑

今天持續受太平洋高壓影響，高溫炎熱天氣依舊，氣象局也持續針對花蓮地區發布紅色高溫燈號（連續3天38度以上）、台北市發布橙...

同婚未準用「姻親」 遇家暴無法聲請保護令

勵馨基金會「多重歧視性別暴力防治中心」，迄今成立滿1周年，勵馨今指出，這1年來服務45名個案、2142人次，求助者遭遇問...

熱門新聞

安心旅遊7月上路每房補助1千離島再加碼 配合旅館看這

日環食全台地圖看這！ 彭啟明分析五階段觀察重點

搶買任天堂Switch、《動物森友會》動作快！網購618整點限量開賣時間快設鬧鐘

今明炎熱恐逾37度！ 吳德榮：不排除再創今年高溫紀錄

貸款推銷員聽到「這句話」秒掛電話 他傻眼：錯了嗎？

睡不好渾身不舒服檢查沒問題 醫師：可能自律神經失調

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。