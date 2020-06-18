退休才知罹患塵肺症 醫助七旬隧道工獲職災給付

南投縣國姓鄉78歲張姓老翁過去從事隧道工程，長時間暴露在粉塵彌漫的環境，年過6旬出現呼吸困難。近年症狀加劇，赴台中榮總埔里分院才確診為塵肺症，判定與職業有關；他雖已退休，院方仍協助申請職災認定，且通過獲失能給付。

台中榮總埔里分院指出，與總院職業醫學科合作，自去年11月至今，接連認定4名職業性塵肺症患者，並協助申請職業病失能給付，2人已獲通過。

埔榮胸腔科主任王俊杰說，塵肺症是一種肺部纖維化疾病，從事隧道、採礦、陶瓷、打石等勞工為高風險群，因長期吸入二氧化矽粉塵，卻無法分解，導致細胞死亡，惡性循環下，造成肺部纖維細胞增生，形成纖維性結節，且無法康復。

張姓老翁開鑿隧道長達26年，後期雖轉職，但粉塵對肺部已造成不可逆傷害。60歲時發現自己稍活動就氣喘吁吁，近3年症狀加劇，連走平路或從坐站起都呼吸困難，就醫確診是塵肺症，透過氣管擴張劑和氧氣治療，生活品質才獲改善。

但王表示，塵肺症對肺的傷害無法治癒，重症患者得靠氧氣輔助，而長期治療也是一筆開銷；台中榮總職業醫學科主任詹毓哲團隊因此協助提供完整職業病報告書，協助張翁與縣府社勞處申請勞保職業病相關給付，以減輕家庭經濟負擔。