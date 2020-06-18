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荔枝椿象新剋星 淡紫菌具80%消滅率

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
農委會新開發淡紫菌，希望未來能廣泛應用，有效防治荔枝椿象（樹枝上的蟲）危害。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
農委會新開發淡紫菌，希望未來能廣泛應用，有效防治荔枝椿象（樹枝上的蟲）危害。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

農委會新開發的淡紫菌，可消滅至少80%的荔枝椿象！農委會18日發布微生物農藥「淡紫菌TCTeb01菌株」，可有效防治危害荔枝、龍眼的荔枝椿象。台中農改場場長李紅曦說，過去都是用農藥或是徒手拆除椿象的卵，除有食安風險也非常的累，現在有這種菌，搭配農藥噴灑，可望有效降低農藥用量且增加防治效益。

荔枝椿象危害農業

荔枝椿象是跟荔枝與龍眼有關的害蟲，也常寄生在台灣街道上的路樹，如台灣欒樹等，如果田裡太多椿象，容易造成花穗凋零、落果，影響整體產量，而且椿象體內有腐蝕性臭液，誤觸容易影響農友工作情緒，也會造成皮膚灼傷，為了減少危害並兼顧農業安全，農委會開發「淡紫菌TCTeb01菌株」防治荔枝椿象。

李紅曦表示，淡紫菌在溫室中，28天內可讓荔枝椿象成蟲死亡率達98%，一般田間也可達80%。過往防治荔枝椿象的作法常以農藥（化學）敲擊（物理）、肥皂水（資材）、平腹小蜂（天敵）方式防治，不過上述方法不僅耗時費力、有藥害風險，也需要長時間才看得出效果，而且此種真菌已經過農委會動物試驗無毒，可以安心使用。

可做微生物農藥

「此種菌也可以利用固態基質大量生產，配合化學防治的話也可以降低農藥使用量。」李紅曦說，平腹小蜂針對是寄生椿象的卵，不過淡紫菌對椿象的成蟲與若蟲都可有效寄生致死，讓椿象環抱樹枝，呈現殭屍狀的死亡，此外真菌寄生成熟時，會產生孢子透過空氣散播，擴大真菌的效果。

防檢局農防組組長陳宏伯表示，淡紫菌在國際上可作為微生物農藥，台灣第一個防治荔枝椿象的微生物用藥，這兩年內關鍵性的農業害蟲，荔枝去年因為暖冬不開花，農民防治意願低，所以荔枝災況比較嚴重。現在普遍還是用摘除卵片做防治，但淡紫菌未來將可進行很大的應用。

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荔枝椿象 農委會 農民

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