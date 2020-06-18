全球華文永續報導奬熱烈徵件中

新冠肺炎疫情當頭，對人類未來的預測已成當今熱門議題。由TVBS信望愛永續基金會主辦的第四屆「全球華文永續報導獎」也盼推廣優質新聞促成各界反思，凡去年7月1日至今年6月30日間完成的報導作品皆有資格參賽，首獎獎金更高達20萬元，徵件至6月底截止。

「全球華文永續報導獎」是台灣第一個主打「生態文明」議題的新聞獎項，TVBS信望愛永續基金會強調，面對病毒嚴峻考驗，新聞報導對社會的意義更加重要。人類經歷農業、工業發展後，已來到生態文明（Ecological Civilization）的年代，希望從「自然」和「人文」兩方向出發，尋求生態與經濟發展的共存之道。

過往三屆參賽作品包含蜜蜂消失、人權、動物權、大潭藻礁危機，以及快時尚、限塑令與物種滅絕等議題，涉及領域相當多元；今年除了永續環保，傳統產業及弱勢族群困境則是受到最多關注的兩大議題。

此外，TVBS信望愛永續基金會導入現今歐洲媒體界的建設性新聞學（Constructive Journalism）觀念，希望在強調即時性、衝突性的傳統形式之外，進一步加強報導的分析與完整性，思考新聞對社會的益處，人類又能從中學到什麼？

「全球華文永續報導獎」設有專業組及學生組，並各有平面、影片（長）、影片（短）、融媒體類等8個類組獎項，總獎金超過130萬元，參賽資格不限國籍，只要在去年7月1日至今年6月30日間以華文完成的報導皆可報名。活動由TVBS信望愛永續基金會主辦，世新大學協辦，聯合報系願景工程為合作夥伴。