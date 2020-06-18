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交通部協助近千家業者共度難關 融資貸款突破730億

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
交通部協助近千家業者共度難關 ，融資貸款突破730億元。聯合報系資料照
交通部協助近千家業者共度難關 ，融資貸款突破730億元。聯合報系資料照

今年受疫情影響交通及觀光產業受創嚴重，交通部已於2月陸續推出紓困1.0及2.0方案，並透過專案紓困貸款讓業者能儘速取得維持營運所需資金，全力支持業者度過疫情難關。根據交通部統計，截至昨天已協助航空、海運及觀光等業者990家，融資貸款約733.8億元。

航空融資貸款部分，交通部說，民航局提供航空產業專案融通貸款保證，協助民用航空運輸業、航空站地勤業及空廚業共11家業者通過融資貸款需求共計498.2億元，前述業者可視需要動撥。

海運融資貸款部分，交通部說，航港局提供航運業融資信用保證，協助我國籍船舶運送業、貨櫃集散站經營業及船舶貨物裝卸承攬業，已有三家船舶運送業，融資貸款金額總計約165億元。

觀光融資貸款部分，交通部說，觀光局提供觀光產業融資信用保證，協助341家旅行業、六家觀光遊樂業、490家旅館業及139家辦妥商業登記或稅籍登記之民宿，總計976件申請貸款案件，融資貸款金額總計約70.6億元。

交通部說，新冠肺炎對台灣交通及觀光產業造成巨大衝擊，在第一時間即超前部署提出多項紓困措施，並提供相關融資貸款，讓業者能儘速取得維持營運所需資金，業者如有融資貸款需求尚未申請者亦請儘速提出申請，交通部相關機關會給予最大協助。

此外交通部說，為刺激國民旅遊，配合疫情逐步解封，觀光局自7月1日起推出安心旅遊國旅補助方案，在國際間疫情尚未完全和緩下，鼓勵國人將原先規劃的國外旅行改為深度國內旅遊，同時促進旅遊所需食、宿、遊、購、行等整體關聯產業的紓困、復甦及振興。

疫情 觀光局 信用

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