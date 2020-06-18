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端午連假國道好走時段公布 北部欲往返中南部改駛台61

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
國道示意圖。聯合報系資料照
國道示意圖。聯合報系資料照

端午連假是疫情解封後首個假期，交通部高公局根據近年端午節連假交通特性，及配合交通部防疫新生活運動，研判本次連假將有大量旅遊旅次，請民眾多搭乘公共運輸，如一定要開車上路，請避開塞車時段及路段。

根據高公局預估，6月25日及26日，南向旅遊或返鄉用路人，建議下午1時以後出發；6月27日及6月28日，北向返回工作崗位用路人，建議中午12時以前出發。高公局說，上述時間比較好走、不塞車。

高公局估計，6月25日端午節當天，國道南下將會湧入較平常1.6倍的車潮，而國五南下的車潮更將是平時的1.8倍，建議民眾可以改駛台61線。

高公局說，北部欲往返中南部地區，可多規畫利用台61快速公路，替代國1國3新竹至台南地區雙向路段，特別建議新竹至台南沿途用路人，橫向可多利用國4、台61乙、台78、台82及台84轉換使用台61，尤其是沿海鄰近台61之鄉鎮市區之用路人可多加利用，避開車多路段，不僅免費又快速。另6月27日、6月28日將封閉國3西濱北向入口，北返民眾可續行台61至國3香山交流道再接回高速公路，或續行駛至新竹，沿途均有路標指引，建議出門前請先查詢地圖妥善規畫行車路線。

高公局、公路總局也建議前往東部的民眾，可以多搭乘公共運輸，且因國道5號提供大客車優先通行，單程可能較自駕省30分鐘以上。

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