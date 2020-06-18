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同婚未準用「姻親」 遇家暴無法聲請保護令

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
勵馨基金會「多重歧視性別暴力防治中心」，迄今成立滿1周年，分享服務成果，勵馨指出，多元性別者最常面臨的是校園霸凌、家庭暴力。記者葉冠妤/攝影
勵馨基金會「多重歧視性別暴力防治中心」，迄今成立滿1周年，分享服務成果，勵馨指出，多元性別者最常面臨的是校園霸凌、家庭暴力。記者葉冠妤/攝影

勵馨基金會「多重歧視性別暴力防治中心」，迄今成立滿1周年，勵馨今指出，這1年來服務45名個案、2142人次，求助者遭遇問題最多為校園霸凌，其次為家庭暴力。勵馨基金會執行長王玥好強調，同婚專法雖已上路，卻因未準用姻親定義，導致同性婚姻當事人若遭對方血親家暴時，難以聲請保護令，呼籲修法讓同性婚姻保障與異性婚一致。

據勵馨基金會多歧中心統計，這一年來服務的45案裡，有31位是多元性別者，求助問題依序是校園霸凌，占了21%，其次是家庭暴力、職場霸凌。

多歧中心專員陳鶴勳分析，多元性別個案議題通常是重複的，好比當下是求職受挫，進一步探究才發現，過往生命階段創傷才是真正困境。她舉校園霸凌為例，求助者因性別氣質、性傾向受到言語、關係霸凌或性霸凌，甚至常有師長淪為共犯，而這些創傷可能持續影響多元性別者的健康與人際相處。

陳鶴勳指出，性別平等教育法雖早在2011年修法，將校園性霸凌納入通報範圍，但2018年統計數據顯示，校園校霸凌通報僅128件，與性侵害1766件、性騷擾5982件有大幅差距，可見師長的性別敏感度有待加強。

多歧中心公益大使、歌手林語菲分享，自己從幼稚園起被戲稱娘娘腔，國中如廁時更曾遭同學反鎖，傾倒污水、粉筆灰，高中更在球場當眾被脫褲子，他記得當時也有老師就在場上，卻沒有及時伸援手，坦言事後有憂鬱、輕生念頭，所幸有音樂成為情緒出口。

民進黨立委范雲說，玫瑰少年葉永鋕在20年前倒下，20年後仍有無數玫瑰少年在校園角落，師長性平觀念的不足、反性平勢力入侵校園、制服與儀容的審查等，都應是致力改善的目標。

此外，多元性別者也常遭受家暴。陳鶴勳舉例，曾有一對登記結婚的同性伴侶，因其中一方家長反對，執意認為是對方「掰彎」自己的孩子，雖沒有同住，卻三不五時打電話言語怒罵，甚至威脅要殺死對方。

對此，王玥好表示，家庭成員或伴侶間的家暴，可聲請保護令約束對方行為，同性婚卻因未準用姻親定義，若婚姻當事人與對方血親沒有姻親關係，導致當未同住的伴侶血親施加暴力時，當事人無法申請保護令，呼籲政府盡速推動修法及相關政策，真正落實性別平權。

時代力量立委王婉諭則認為，國家有義務提供保護令介入的機制，不應因為法制的疏漏，而造成差別對待，她將研議修正同婚專法。

勵馨多歧中心看見多元性別者的需求，也理解多元性別者可能面臨對「出櫃」或「身分曝光」的擔憂，除面談外，也設立電話、E-mail等匿名諮詢管道。勵馨多歧中心服務專線：02-89115595*118*121。

霸凌 同性婚姻 同婚專法

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