孩子沉迷3C影響情緒社交與生活 疫情期間求診率上升

當代孩子耽溺於3C產品的時間越來越長，長期沉迷可能影響大腦發育與情緒控制力，對日後社交生活影響深遠，而這個議題在防疫期間再度引起討論。臨床醫師發現，防疫期間取消許多社會活動，孩子待在家的機會增加、接觸電玩的時間拉長，其中，有情緒障礙的孩子更易與家人發生衝突，求診率明顯增加。

台灣專注力研究學會理事長臧汝芬近來收治一名16歲的男學生，他過去數月來的假日均在家玩線上遊戲，不僅飲食不正常，且不與家人互動。母親看不下去，一次糾正制止中，反遭毆打而讓衝突鬧進派出所。

像這樣網路遊戲成癮的孩子，在台灣並不少。國家衛生研究院群體健康科學研究所研究團隊，曾以國際通用標準的「網路遊戲成癮量表」調查國內逾八千位國小到高中曾玩網路遊戲的學生，結果顯示網路遊戲成癮率約為3.1%。臧汝芬說，類似的本土研究顯示的盛行率不同，最高可達16%之多 。

她說，大腦成長發育過程需要大量且多元的刺激，而長時間耽溺於「刺激-反應」較單純的網路遊戲，可能使杏仁核等情緒調整區塊的發展異於正常孩子；當情緒控制出問題，就連帶影響社交能力、人際關係乃至學習情形，對日後生活影響深遠。

原本就有注意力不足過動症等大腦神經疾病的孩子，更容易在網路成癮時出現「干擾性情緒障礙」，也就是對任何不合己意的事情毫無容忍力，一周大發雷霆三次以上，甚至伴隨語言與肢體暴力行為。世界衛生組織於2018年間正式宣布將電玩失調症（Gaming disorder）納入精神疾病。

臧汝芬提醒，家長應趁孩子年幼時，就與他們約定使用3C產品的時間與內容，上學後的孩子每天不宜接觸超過一小時、假日不宜超過三小時；更重要是幫助孩子培養其他興趣，讓孩子課餘不只有玩電玩這個選項。如果孩子已長期沉迷於電玩、親子溝通有些困難，建議尋求兒童親少年心理醫師或精神科醫師居中協助。