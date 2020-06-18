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空巴：疫情期間飛機是最乾淨運輸工具 擬進新材質抗菌

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
空中巴士北亞區總裁吉諾。圖／空中巴士提供
空中巴士北亞區總裁吉諾。圖／空中巴士提供

新冠肺炎衝擊全球航空業，空中巴士今天表示，其實機艙空氣每兩到三分鐘就循環一次，是所有交通工具裡面最乾淨的，乾淨程度等同醫院手術室。針對乘客對搭機仍有疑慮，空巴說，規畫在機艙座椅等處引進新材質，降低病毒附著機會，減少旅客在機艙感染病毒風險。

空中巴士北亞區總裁吉諾(Stephane Ginoux)說，清淨的空氣一向是空中巴士客艙設計的重點，機上對氣流、氣壓、溫度與空氣品質不斷保持監測。空氣是從上方行李箱附近的出風口進入客艙，然後以每秒一公尺的速率往下流動。往下的強力氣流可避免空氣在客艙內前後流動，降低交互感染的風險。

吉諾說，空氣由地板的出風口吸出客艙之後，通過高效率空氣微粒(HEPA)濾網。這種濾網能夠從客艙空氣移除百分之99.5的微粒，包括細菌、病毒、以及相對較大的冠狀病毒。過濾後的空氣接著與來自外部的新鮮空氣混合，然後進入客艙。

吉諾說，航空公司已加強班機降落後與起飛前的清潔措施，範圍涵蓋飛機客艙內的每個座位、廚房與洗手間。各國主管機關也要求加強清潔措施，而且只能使用經飛機製造商批准的清潔劑。航空公司已開始使用有效時間更長的新產品，提供長達五天的保護效果。

另外，吉諾說，儘管目前空中巴士客艙設計已經夠安全，避免乘客還有疑慮，除了加強清潔衛生，座椅也想說要增加新的纖維，改變座椅料質，加強飛機裡容易碰觸之處，避免接觸細菌；上方行李置物箱，也在想要不要用新的材質，不會沾染新的病毒。不過目前還在構想階段，還沒有確切時間表。

飛機上是否需要社交距離問題，吉諾則說，飛機上空氣很清淨，需要保持兩公尺應該是在餐廳、辦公室等，客艙內空氣其實已經很清潔，甚至比家裡更為清潔。

空中巴士公司今天表示，機艙空氣每兩到三分鐘就會循環一次，空氣乾淨程度等同於醫院手術室。圖／空中巴士提供
空中巴士公司今天表示，機艙空氣每兩到三分鐘就會循環一次，空氣乾淨程度等同於醫院手術室。圖／空中巴士提供
空中巴士北亞區總裁吉諾今與媒體視訊。記者曹悅華／攝影
空中巴士北亞區總裁吉諾今與媒體視訊。記者曹悅華／攝影

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