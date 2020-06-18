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荔枝椿象危害有新解！田間真菌可讓成蟲八成死亡
去年受到氣候以及荔枝椿象危害，荔枝與龍眼大減產，荔枝椿象也常棲息在w96灣欒樹，分泌腐蝕性臭液可灼傷人體，造成民眾恐慌與不便。為減少荔枝椿象危害，農委會台中區農業改良場首度發表「淡紫菌TCTeb01菌株」，這菌株從2018年成功自田間分離，證實對荔椿象成蟲可達80%以上的致死率。
目前淡紫菌TCTeb01-荔枝椿象的魔鬼剋星，已通過初步動物毒理測試，具動物安全性，可望成為綜合防治關鍵新利器，減少化學農藥施用。
台中農改場表示，淡紫菌TCTeb01是一種蟲生真菌，可感染並造成荔枝椿象死亡。經過溫室與田間試驗，證實噴施淡紫菌TCTeb01後第14天，荔枝椿象成蟲即出現死亡現象，到第28天死亡率達80%以上。
台中農改場表示，淡紫菌TCTeb01對荔枝椿象成蟲與若蟲都具有防治力，施用時機不受限於生長階段，全年皆可使用；此外，受感染的荔枝椿象蟲體上所產生的菌絲與孢子，可再經由風雨等媒介傳播，進而感染其他蟲體，達到防治效果。
台中農改場表示，使用蟲生真菌來防治害蟲，害蟲不會產生抗藥性，且對非目標的生物沒有毒害。蟲生真菌防治技術具備多種優勢，也因此逐漸成為目前國際發展潮流，如美國、南非、荷蘭及歐洲部分國家皆有相關商品，對於田間害蟲及溫室小型害蟲具防治成效。
目前，淡紫菌TCTeb01菌株已完成初步動物毒理測試，對大鼠不具毒性與致病性，是可安心應用在荔枝椿象的有益微生物。現階段防治荔枝椿象卵，主要是在春天繁殖利用平腹小蜂；淡紫菌防治標的為若蟲與成蟲，全年皆可施用，兩種防治技術將可互補，達到更佳的防治效果。
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