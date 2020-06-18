快訊

省子彈？央行利率按兵不動 重貼現率維持1.125%

高階警察人事終於發布了！方仰寧升警政委員

聽新聞
test
0:00 / 0:00

荔枝椿象危害有新解！田間真菌可讓成蟲八成死亡

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會台中區農業改良場首度發表「淡紫菌TCTeb01菌株」，這菌株從2018年成功自田間分離，證實對荔椿象成蟲可達80%以上的致死率。圖／農委會台中農改場提供
農委會台中區農業改良場首度發表「淡紫菌TCTeb01菌株」，這菌株從2018年成功自田間分離，證實對荔椿象成蟲可達80%以上的致死率。圖／農委會台中農改場提供

去年受到氣候以及荔枝椿象危害，荔枝與龍眼大減產，荔枝椿象也常棲息在w96灣欒樹，分泌腐蝕性臭液可灼傷人體，造成民眾恐慌與不便。為減少荔枝椿象危害，農委會台中區農業改良場首度發表「淡紫菌TCTeb01菌株」，這菌株從2018年成功自田間分離，證實對荔椿象成蟲可達80%以上的致死率。

目前淡紫菌TCTeb01-荔枝椿象的魔鬼剋星，已通過初步動物毒理測試，具動物安全性，可望成為綜合防治關鍵新利器，減少化學農藥施用。

台中農改場表示，淡紫菌TCTeb01是一種蟲生真菌，可感染並造成荔枝椿象死亡。經過溫室與田間試驗，證實噴施淡紫菌TCTeb01後第14天，荔枝椿象成蟲即出現死亡現象，到第28天死亡率達80%以上。

台中農改場表示，淡紫菌TCTeb01對荔枝椿象成蟲與若蟲都具有防治力，施用時機不受限於生長階段，全年皆可使用；此外，受感染的荔枝椿象蟲體上所產生的菌絲與孢子，可再經由風雨等媒介傳播，進而感染其他蟲體，達到防治效果。

台中農改場表示，使用蟲生真菌來防治害蟲，害蟲不會產生抗藥性，且對非目標的生物沒有毒害。蟲生真菌防治技術具備多種優勢，也因此逐漸成為目前國際發展潮流，如美國、南非、荷蘭及歐洲部分國家皆有相關商品，對於田間害蟲及溫室小型害蟲具防治成效。

目前，淡紫菌TCTeb01菌株已完成初步動物毒理測試，對大鼠不具毒性與致病性，是可安心應用在荔枝椿象的有益微生物。現階段防治荔枝椿象卵，主要是在春天繁殖利用平腹小蜂；淡紫菌防治標的為若蟲與成蟲，全年皆可施用，兩種防治技術將可互補，達到更佳的防治效果。

農委會台中區農業改良場首度發表「淡紫菌TCTeb01菌株」，這菌株從2018年成功自田間分離，證實對荔椿象成蟲可達80%以上的致死率。圖／農委會台中農改場提供
農委會台中區農業改良場首度發表「淡紫菌TCTeb01菌株」，這菌株從2018年成功自田間分離，證實對荔椿象成蟲可達80%以上的致死率。圖／農委會台中農改場提供

荔枝椿象 農改場 荷蘭

延伸閱讀

印度林業局人員山中驚見「紫灰色腳趾」 網友嚇壞：巫婆的腳

天敵是他們！移工捏頭去尾生吞 大讚荔枝樁象是「男人聖品」

荔枝椿象收購結束 嘉義縣有果農繳最多賺7萬多元

摘荔枝椿象卵片賺外快 4位達人抱走30多萬元獎金

相關新聞

安心旅遊7月上路每房補助1千離島再加碼 配合旅館看這

安心旅遊補助7月上路，針對自由行旅客，每房補助1000元，離島再加碼一次，觀光局長張錫聰日前預估至少8000家飯店、旅館...

花蓮富源38.6度！ 中央氣象局發布多個縣市高溫資訊

中央氣象局發布高溫資訊，太平洋高壓影響，西南風沉降影響，今天中午前後花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率...

貸款推銷員聽到「這句話」秒掛電話 他傻眼：錯了嗎？

許多推銷員會運用舌燦蓮花的話術讓客戶願意買單，一名網友接到一通貸款推銷員的電話，沒想到他說了「一句話」讓推銷員口氣突然轉變並快速掛掉電話，令他相當傻眼。

在家工作不夢幻 調查指焦慮感大增

很多人厭倦每天朝九晚五的通勤生活，將希望寄託於找到可在家工作的機會，讓自己有能兼顧職業與個人生活的機會。這次全球大流行疫情讓許多人初次體驗在家工作的生活，結果卻發現，不是所有人都享受在家工作，甚至感到更大壓力。

回不去了！ 國際原油供應減 國內油價恐連漲八周

由於國際原油持續減產，國際油價將續上漲，根據中油油價機制計算，國內油價下周恐連八漲，預估下周汽、柴油零售價格每公升約各調...

持續高溫炎熱 民眾戲水降暑

今天持續受太平洋高壓影響，高溫炎熱天氣依舊，氣象局也持續針對花蓮地區發布紅色高溫燈號（連續3天38度以上）、台北市發布橙...

同婚未準用「姻親」 遇家暴無法聲請保護令

勵馨基金會「多重歧視性別暴力防治中心」，迄今成立滿1周年，勵馨今指出，這1年來服務45名個案、2142人次，求助者遭遇問...

荔枝椿象危害有新解！田間真菌可讓成蟲八成死亡

去年受到氣候以及荔枝椿象危害，荔枝與龍眼大減產，荔枝椿象也常棲息在w96灣欒樹，分泌腐蝕性臭液可灼傷人體，造成民眾恐慌與...

台灣蝦染十足目虹彩病毒 螯蝦場一半染病全清除

台灣蝦感染十足目虹彩病毒(DIV1)，根據農委會監測統計，台灣白蝦、泰國蝦、螯蝦採樣超過130場，到6月17日止，共驗出...

氣溫創新高 夏天水喝太少小心腦中風

夏天水喝太少，小心大熱天腦中風！衛福部彰化醫院神經內科醫師林嶸洲說，一名7旬曾姓婦人日前感到頭暈，且有血壓過低及手腳發麻...

台大護理師辛勞照顧新冠重症 孩子卻被保母拒收

社會大眾對於新冠疫情期間份外辛苦的醫護人員，還是有歧視眼光。照顧台灣新冠肺炎極重症個案的台大醫院護理師都說，其實不怕自己...

桃市抽查54件端節食品 「琉璃冰心粽」大腸桿菌超標

端午節快要到了，吃粽子要小心食安問題，桃園市衛生局抽驗54件端午應景食品，其中有一款「琉璃冰心粽」檢出大腸桿菌群超標，立...

熱門新聞

竹筍如何處理才不會苦？ 內行曝密技：錯了就沒救

大學生曝最爽職缺 一路做到畢業竟賺了20萬

全台逾10螯蝦場 確診中國十足目虹彩病毒

安心旅遊7月上路每房補助1千離島再加碼 配合旅館看這

日環食全台地圖看這！ 彭啟明分析五階段觀察重點

搶買任天堂Switch、《動物森友會》動作快！網購618整點限量開賣時間快設鬧鐘

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。