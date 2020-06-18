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「回到文人安靜的書桌」 龍應台首部長篇小說七月出版

聯合報 / 記者陳宛茜/台北即時報導
龍應台首部長篇小說「大武山下」。圖/時報出版提供
龍應台首部長篇小說「大武山下」。圖/時報出版提供

2014年12月，龍應台辭去文化部長一職，回到「文人安靜的書桌」。2017年她離開台北，遷居大武山腳下，陪伴失智母親。兩年半之後，完成首部長篇小說「大武山下」，7月21日出版。

在書中，龍應台以孩童似的的好奇、田野調查者追根究柢的執著，刻畫大武山的世界—小鎮是煙火人間，大山則冷月無聲。

小說描述一位自覺身心「脫臼」的不知名作家，彷彿命運牽引，回到闊別五十年的鄉間，與一位停格在十四歲的失蹤少女相遇，產生一段光影交織的魔幻旅程，其中生命和土地、植物、動物、歷史，相互因緣見證。而一樁塵封的謀殺案，在攀越百年古道的途中漸次浮現；愛與遺憾、痛與不捨、死亡與時間的深沉意義，隨著少女的遭遇一層一層打開，有如打開一條密密摺疊的藏香手帕。

為了呈現小說「多重閱讀體驗」的特質，時報出版社為此書設計了兩款書封面：一為大器開闊的「遠山版」，以大武山的深邃反映小說本身的磅礴氣勢。另一為絢麗奇幻的「繽紛版」：以童話的色調呈現小說奇想魔幻的風格，兩款書皆有作者親筆簽名的限量版。同時推出限量精裝版。不同版本同步在7月1日於全台開始預購。

龍應台 時報出版 失蹤

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