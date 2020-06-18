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台灣蝦染十足目虹彩病毒 螯蝦場一半染病全清除

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
蝦養殖場。圖／宜蘭縣政府提供
蝦養殖場。圖／宜蘭縣政府提供

台灣蝦感染十足目虹彩病毒(DIV1)，根據農委會監測統計，台灣白蝦、泰國蝦、螯蝦採樣超過130場，到6月17日止，共驗出16場(12場螯蝦、3場白蝦、1場草蝦)，其中螯蝦感染通常無症狀或症狀輕微，12場感染螯蝦場占了螯蝦產業一半，農委會決定驗出的螯蝦場全數清除，給予補償，並要求不再養螯蝦。

農委會副主委黃金城表示，十足目虹彩病毒從2014年開始出現在中國沿海11個省份，造成蝦子大量死亡，白蝦死亡率達到八成，這並非世界動物衛生組織(OIE)需要通報的法定傳染病，也並非人畜共通傳染病，但對於蝦子有非常大的殺傷力。

黃金城表示，剛開始怎進來台灣的，目前沒有這證據，會攜帶這病毒的除了蝦苗外，在外國文獻報告內，有些生物餌劑可能也有帶病，除了中國大陸有病例以外，泰國、越南、印尼都有，但是東南亞國家官方都不願意承認，只是陸續都有相關報導。台灣是第二個承認蝦子感染十足目虹彩病毒的國家。

農委會家畜衛生試驗所生物研究組組長涂堅表示，關於十足目虹彩病毒基因序列，因為現階段只有中國大陸對外公開承認曾經感染這病毒，也只有中國大陸把病毒基因序列公開，我國的病毒與之比對，基因序列百分之百相似；但並不能因此推論我國病毒是從中國大陸來的。

涂堅說，養殖戶要做好生物安全，養殖池要張網，做好鳥網，有感染的水要排放要先消毒，另外就是蝦苗要經過檢驗，不要採用帶病的蝦苗，但對人類並沒有害；生病的蝦子外觀大小不一，顏色改變，正常的蝦子肝胰腺顏色會比較深，但罹病的蝦肝胰腺顏色比較淡，偏黃色。

黃金城表示，台灣蝦類的產值年超過40億元，其中白蝦16億、泰國蝦20億、螯蝦3000多萬，算是重要的經濟作物；其中白蝦的苗來自泰國、越南、印尼，病毒對白蝦草蝦泰國蝦有高致死率，但在螯蝦身上沒症狀或者症狀輕微，因此螯蝦場全面檢測發現，有一半的螯蝦場都屬於陽性，由於螯蝦位從國外引進蝦苗，推估病毒在螯蝦身上，已經好一陣子，但感染白蝦或草蝦應該是最近的事，究竟病毒怎麼進來的，或怎麼感染到其他蝦類，還要再進行調查。

他說，農委會家畜衛生試驗所進行感染實驗，發現這病毒對白蝦有很強的致病性，所有的蝦子兩周達到百分百死亡，泰國蝦裡也有很強的殺傷性，但發病比白蝦慢，白蝦染病最敏感，泰國蝦發病比較慢一點；但螯蝦接種低劑量病毒死亡率低。

黃金城表示，無論如何，染病螯蝦一定要好好的清除，由漁業署評價，螯蝦蝦苗一尾一元、成蝦每台斤240元補貼，抽乾池子徹底消毒，改養其他的魚種，不再養螯蝦。

確診十足目虹彩病毒蝦。圖／宜蘭縣政府提供
確診十足目虹彩病毒蝦。圖／宜蘭縣政府提供

泰國 農委會 十足目虹彩病毒

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