氣溫創新高 夏天水喝太少小心腦中風

夏天水喝太少，小心大熱天腦中風！衛福部彰化醫院神經內科醫師林嶸洲說，一名7旬曾姓婦人日前感到頭暈，且有血壓過低及手腳發麻情形，結果竟是缺血性腦中風，研判應是天氣炎熱，曾婦又沒有及時補充水分，血液變得濃稠，形成腦部血液灌流不足造成缺血性腦中風。

這二天烈日高照，大甲媽祖遶境活動正進行中，接下來7月還有白沙屯媽祖遶境，林嶸洲說，以往夏天常有老人家參加進香團後來看診，因為天氣炎熱又沒有及時補充水分，發生缺血性腦中風機率大大提升。

林嶸洲說，日前就有一名老婦人因食慾不振、頭暈及左半身肢體發麻來就診，他請老婦人將雙手平舉，發現左手高度明顯低於右手，對話時也有發音困難的跡象，懷疑是中風前的徵兆，即安排電腦斷層檢查，確認沒有出血現象後，再用核磁共振找到右腦有些微白影，代表血液灌流不足甚至有流動停滯的現象。

婦人應是天氣熱，造成她食慾不振，且飲水不足，使血液變濃稠且流動緩慢，造成血壓降低形成腦部血液灌流不足，進而引發腦中風，林嶸洲說，所幸婦人即時就醫及用藥控制，沒有留下太嚴重的後遺症，現在只需服用抗血小板藥物搭配復健及正常作息即可。

林嶸洲也提醒，若發現有臉歪嘴斜、半身發麻症狀應盡速就醫，把握黃金治療期，才能避免後遺症，腦中風機率會隨著年紀逐漸上升，有九成的腦中風是和三高、抽菸喝酒等不良習慣有關，平常要注意飲食控制，多運動、多喝水及改正不良嗜好，每年接受頸動脈超音波檢查也是預防中風的好方法。