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五十肩半夜睡覺被痛醒 三合一療法解肩痛

經濟日報 / 記者吳秉鍇／高雄即時報導
「活力得中山脊椎外科醫院」骨科醫師王振華以「三合一」療法大幅縮短嚴重五十肩患者的治療時程至約一個月。照片／業者提供
「活力得中山脊椎外科醫院」骨科醫師王振華以「三合一」療法大幅縮短嚴重五十肩患者的治療時程至約一個月。照片／業者提供

一位中年男子習慣打高爾夫球，偶爾肩膀痠痛卻不以為意，有一晚睡覺竟被肩痛痛醒，如廁後、更衣時手也舉不起來，經前往就醫才發現原來是「五十肩」，「活力得中山脊椎外科醫院」骨科醫師王振華指出，患者雖先接受復健，肩痛反而加劇，因此建議他接受非侵入性的「肩關節囊鬆動術」，術後再接受震波及徒手物理治療，「三合一」治療讓他在短短一個月對不痛及能活動很有感，大幅縮短以往至少須一年的復原療程。

收治病例的骨科醫師王振華指出，患者因肩膀痠痛肌腱發炎，疏忽積極治療，慢慢地擴散到整個關節，引起肩關節囊發炎，罹患了粘黏性肩關節囊炎，俗稱「五十肩」或冰凍肩。他不僅半夜睡覺壓到肩膀時會被痛醒，肩膀上舉、外展及內轉還小於60度，穿脫衣或如廁後清潔，都受到很大困難，需要家人協助，活動嚴重受限。

雖然患者先接受近兩個月復健治療，不僅沒好，症狀反而更加劇。面對這類嚴重五十肩患者，王振華醫師建議患者接受非侵入性的手術方式治療，也就是在靜脈全身麻醉下，接受肩關節囊鬆動術，將嚴重沾黏的組織分離，沒有留下任何傷口，手術過程亦僅需15分鐘，手術很簡便，但卻能有效解決患者痛苦。

王振華醫師進一步指出，為加速修復組織，建議患者術後接受3次體外震波。加上每周3次、共6次徒手物理治療，將已經分離的肩部沾黏組織被動式鬆開，避免再沾黏回去。經過兩周後，患者的肩關節疼痛指數已大幅下降八成，活動角度則增加了七成。

王振華醫師說，這類嚴重五十肩的患者，一般均需要至少一年的復原病程，採用「三合一」治療之下，患者的復原時程大幅縮短至一個月。由於是沒有傷口的手術治療方式，病患的接受度高，對治療效果也非常滿意。半夜不再被痛醒，影響睡眠，穿脫衣服及如廁後清理，都能不假他人，大大改善生活品質。

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