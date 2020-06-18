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台大新冠肺炎重症守護者 拍痰團隊與淡定護理師

中央社 / 台北18日電

台大醫院收治病況最嚴重的新冠肺炎確診者A先生，數度徘徊鬼門關，靠多科整合照顧救回一命，還有葉克膜及拍痰團隊，加上「淡定姊」護理師鼓勵，住院75天後終於踏出病房。

「加油，你可以的！」「你一定會成功！」台大醫院加護病房走道日前加油聲此起彼落，因插管、裝葉克膜最久的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）確診者A先生，終於脫離葉克膜和呼吸器，可以從加護負壓病房轉到一般病房。

台大內科加護病房主任古世基受訪時表示，A先生是台大醫院收治的新冠肺炎病患中，狀況最嚴重的一人。數度徘徊在鬼門關前，好幾次以為病人都快不行了。

A先生從心臟停止、昏迷超過30天，到今天能坐在輪椅上出席記者會，背後功臣包含照護團隊、葉克膜團隊、使用抗細胞激素藥物等，還有「拍痰團隊」協助排痰，避免肺部重複感染、增加肺部損傷。

護理師蔡瑩慧是拍痰團隊一員，也是A先生的主責護理師，她中午分享照護心情時說，因A先生病況嚴重，痰液病毒量也高，團隊進去照顧時都必須全副武裝，戴上外科和N95口罩及防護罩，又濕又悶又熱，且A先生身上有高達11條管路，如何細心動作、確實拍痰又不影響管線，成照護一大挑戰。

蔡瑩慧說，拍痰每2個小時執行一次，因A先生體重較重、管路又多，每次得2人進病房協助，護理師幫忙調整位置、拍痰；另一人要幫忙扶住。主治醫師、住院醫師、X光檢驗師、呼吸治療師，甚至連清潔人員，都曾幫忙扶過病人。

除了拍痰，蔡瑩慧表示，最辛苦的地方在於全責照護，病人從頭到腳所有事情都要包辦，給藥換藥、協助大小便、翻身、照顧管路，都要近距離靠近病人。拍痰時動作要確實，但全身裝備下，她總是邊拍邊喘，每拍幾分鐘就得休息。

蔡瑩慧是A先生口中的「淡定姊」，她說，A先生清醒後，有一度非常焦躁，當時身上還有很多管線，她就鼓勵他，「現在已經達到99%成功，如果持續焦躁，就會影響康復時間」，讓病人慢慢淡定。只要蔡瑩慧一走進病房，A先生就會喊著「淡定姊來了」。

「看到病人痊癒，對我們就是最大的肯定和成就感。」蔡瑩慧說，A先生從加護病房轉到一般病房那天，護理站同仁全都主動站出來，為他加油打氣。A先生躺在病床上，頭罩著壓克力保護罩，聽到醫護的鼓勵後，也忍不住留下淚水。

蔡瑩慧說，照顧病人不擔心自己染病，只擔心家人和影響職場同事，擔心爆發群聚事件。但大家都有做好防護，有同事回家就「自我隔離」，馬上洗澡換衣且不與家人同桌。

有過去嚴重急性呼吸道症候群（SARS）遭歧視經驗，台大醫院護理督導長莊寶玉說，這次遇到疫情，對職業「三緘其口」。有同事小孩的保母，因擔心其他收託的孩子被傳染而拒收護理師的孩子。這次醫院在物資籌措比較辛苦，但大家都盡力找防禦物資，做好防護。

外科部主治醫師王植賢表示，病人裝上葉克膜就是「花錢買時間」，爭取醫護團隊介入的機會，其中抽痰、拍痰是關鍵，拍痰團隊搏命演出，也仰賴葉克膜團隊24小時待命，都是病患痊癒的幕後功臣。

台大醫院 葉克膜 護理師

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