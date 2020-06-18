台大護理師辛勞照顧新冠重症 孩子卻被保母拒收

社會大眾對於新冠疫情期間份外辛苦的醫護人員，還是有歧視眼光。照顧台灣新冠肺炎極重症個案的台大醫院護理師都說，其實不怕自己染病，只怕連累家人，這段時間有同事的孩子被保母拒收，只能送到南部長輩家，單身同事也發現鄰居不再到家裡拜訪。為了避免影響到家人，她們都盡量自我隔離、也不敢跟爸媽一起吃飯。

台大醫院收治全台灣使用葉克膜時間最長的新冠肺炎極重症案例，院方今召開記者會說明照護過程。這名確診者用葉克膜33天、用呼吸器37天，在加護病房住了47天，才脫離穩定下來。台大醫院內科加護病房暨呼吸照護中心主任古世基、台大醫院葉克膜團隊心血管外科主治醫師王植賢都說，加護病房的照護是搶救成功的關鍵。

在加護病房期間，主責護理師必須每隔兩小時穿好全套防護進去為他拍痰，痰液是公認病毒量極高的檢體。參與照護的疫病病房督導長莊寶玉和感染科護理師蔡瑩慧說，其實護理師倒是不怕自己染病，因為醫療團隊都是自己信賴的夥伴，最怕的是連累家人。

蔡瑩慧講話聲音溫柔、語氣平和，很懂得安頓病人心情、給予鼓勵和信心，被暱稱為「淡定姐」。但其實，蔡瑩慧心裡她也有放不下的擔憂，這份擔憂不為自己，而是為了家人和同事。

蔡瑩慧說，醫護人員心都擔心要是不小心暴露到病毒，會造成單位同事或家人的群聚感染。莊寶玉說，單位上的同事，很多家裡都有年幼小孩，這次就有同事遇到保母說「不敢幫你帶小孩，怕傳染給另一個小孩」，但孩子明明是健康的。無奈之下，只好將孩子託給南部的公婆和娘家爸媽輪流照顧，被迫成為假日父母，得和孩子兩地相思。蔡瑩慧自己沒有孩子，也觀察到鄰居都不敢像以往一樣來家中作客。她說，可以體諒鄰居的反應，所以她回家之後，也盡量不出門，以免引來擔心。

17年前SARS當時，莊寶玉在加護病房，蔡瑩慧在感染科病房，他們都照顧過SARS首例秦姓台商，當時就有單位上同事的孩子被學校勒令停學，只因媽媽在台大醫院工作。17年後的現在，社會的氛圍好像仍有待進步。有些護理師的孩子比較大了，就會跟小孩說對外不要提到媽媽是護士；有些單身同事還和爸媽同住，她們回到家就會立刻衝去洗澡，生活上盡量與家人區隔出距離，也不敢一起吃飯。

不過，走過SARS的她們，心情似乎不受社會氛圍影響太多。被問到這次最緊張的是什麼？莊寶玉和蔡瑩慧都說，是物資短缺。