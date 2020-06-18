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桃市抽查54件端節食品 「琉璃冰心粽」大腸桿菌超標

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市衛生局抽驗54件端午應景食品，其中有一款「琉璃冰心粽」檢出大腸桿菌群超標，立刻要求廠商全面下架。圖／桃園市衛生局提供
桃園市衛生局抽驗54件端午應景食品，其中有一款「琉璃冰心粽」檢出大腸桿菌群超標，立刻要求廠商全面下架。圖／桃園市衛生局提供

端午節快要到了，吃粽子要小心食安問題，桃園市衛生局抽驗54件端午應景食品，其中有一款「琉璃冰心粽」檢出大腸桿菌群超標，立刻要求廠商全面下架。衛生局提醒民眾，購買食品前應挑選商譽良好的廠商，如並於購買後充分加熱再食用，避免細菌滋生

桃園市衛生局日前到傳統市場、連鎖超市、量販店、南北雜貨行、食品製造業等場域抽驗端午應景食品，包含各式粽子、生鮮肉品、鹹蛋黃、豆製品、蝦米、香菇、菜脯、花生、調味醬，總計54件。檢驗生菌數、大腸桿菌、大腸桿菌群、硼酸及其鹽類、動物用藥、防腐劑、蘇丹色素、二氧化硫、黃麴毒素及甜味劑等項目，其中發現一件「琉璃冰心粽」檢出微生物超標與規定不符。

抽驗54件產品中，53件合格、1件不合格，衛生局指出，在家樂福八德店購買的「琉璃冰心粽」，檢出大腸桿菌群 23 MPN/g (標準:<=10 MPN/g)，大腸桿菌群超標不符規定，已違反食品安全衛生管理法第17條規定，立即請販售業者將違規產品下架。另外，經查來源廠商位於嘉義縣，衛生局已移請來源所轄衛生局後續查辦。

衛生局提醒民眾，購買粽子時，應選擇信譽良好的廠商、注意製作及販售環境衛生，並於購買後充分加熱再食用，避免細菌滋生。此外，市面上部份鹼粽製造過程，遵循「古法」常使用硼砂，增加口感及防止粽葉沾黏，但硼砂已被列為違法添加物，食用多量會引起腹痛、腹瀉、嘔吐、頭痛等中毒症狀，呼籲業者可用「三偏磷酸鈉」來取代硼砂。

衛生局強調，用「三偏磷酸鈉」取代硼砂仍務必遵守「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」規定，確保所製售的產品符合衛生安全，使民眾食的安心。如有因消費問題或任何爭議，可撥打0800-285-000或1950消費者服務專線，向衛生局或桃市消費者服務中心申訴。

桃園市衛生局抽驗54件端午應景食品，其中有一款「琉璃冰心粽」檢出大腸桿菌群超標，立刻要求廠商全面下架。圖／桃園市衛生局提供
桃園市衛生局抽驗54件端午應景食品，其中有一款「琉璃冰心粽」檢出大腸桿菌群超標，立刻要求廠商全面下架。圖／桃園市衛生局提供

衛生局 大腸桿菌 粽子

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